Drouin, Gallagher et Byron, les meilleurs marqueurs des Canadiens

Avec cinq points chacun, Jonathan Drouin, Brendan Gallagher et Paul Byron ont été les meilleurs marqueurs du camp d’entraînement des Canadiens de Montréal.

Le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie a publié les statistiques individuelles des joueurs, dimanche sur Twitter.

Drouin (1 but, 4 aides) a enregistré ce total en seulement trois matchs et trois de ses aides ont été récoltées dans la victoire de 9-2 sur les Sénateurs d’Ottawa, samedi. Gallagher (3 buts, 2 aides) et Byron (2 buts, 3 aides) ont cumulé leur production sur cinq rencontres.

Victor Mete, grande révélation du camp d’entraînement des Canadiens, a totalisé quatre points en cinq parties. Le défenseur a inscrit son seul but contre les Sénateurs.

L’attaquant Phillip Danault a amassé quatre aides en cinq matchs. Alex Galchenyuk s’est contenté d’un but et d’une aide en six affrontements. Le capitaine Max Pacioretty a produit au rythme d’un point par match (2 buts, 2 aides, 4 rencontres).