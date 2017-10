Des médailles époustouflantes

Jean-Philippe Caron a longuement réfléchi avant d’accoucher des prototypes de médailles qu’il remettrait aux gagnants des Championnats du monde de gymnastique. Le résultat final est époustouflant.

Les médailles d’or, d’argent et de bronze sont entièrement fabriquées en aluminium québécois. Massives et volumineuses, larges de 111,11 millimètres, comme le précise le créateur, et elles sont vides en leur centre.

« C’est un regard poétique vers le cœur de l’athlète. Toute ma création est partie de là, a expliqué le chef de la création de Protocole trophées d’exception Jean-Philippe Caron, qui cherche toujours à créer des objets sur mesure sortant de l’ordinaire. Le vide au centre de la médaille, c’est une fenêtre vers les tripes de l’athlète. Quand il la portera, nous verrons en lui.

Crédit photo : JOEL LEMAY/AGENCE QMI

« Et cette forme symbolise aussi les anneaux, l’une des disciplines les plus impressionnantes selon moi, a ajouté celui qui y a mis sa touche personnelle. En additionnant les chiffres de la largeur, le résultat est de cinq, un chiffre que j’adore. »

Symbolique

Selon sa réflexion, l’aluminium symbolise la force, la puissance et la flexibilité dont l’athlète devra faire preuve en compétition pour pouvoir monter sur le podium et ravir l’une des médailles en jeu. Celles-ci reflètent aussi les valeurs d’excellence, de courage et de dépassement.

Avant d’être anodisée pour en durcir sa surface et lui donner sa couleur distinctive, chaque médaille a été gravée au grain de sable et brossée à la main pour en faire jaillir le grain de l’aluminium et lui donner sa propre personnalité.

Fait à noter, elles sont gravées à la main dans les deux langues officielles. Le français est donc bien présent dans la création de Caron, qui avait aussi conçu les médailles des Championnats du monde de natation en 2005 et les trophées du Grand Prix de Montréal depuis trois ans.