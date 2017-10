Budapest sourit à Kim Boutin

Il reste quatre mois à l’équipe canadienne pour préciser ses ambitions de médailles aux Jeux olympiques, mais une valeur potentielle se profile en Kim Boutin, qui a mis la main dimanche sur sa deuxième médaille d’argent à la Coupe du monde de patinage de vitesse à Budapest.

Deuxième en finale du 1500 m la veille, la patineuse originaire de Sherbrooke en a remis une couche identique dans l’ultime course de 1000 m avec une deuxième place qu’elle n’a pas volée, sachant le degré élevé d’opposition des trois autres concurrentes. Boutin s’est comportée comme l’une des principales actrices de la finale, en dépit de deux Sud-Coréennes, dont Min Jeon Choi, qui a complété son triplé de la fin de semaine après avoir enlevé les épreuves du 500 m et du 1500 m de samedi.

La Québécoise a quitté le Bok Hall de Budapest délestée de certains complexes face aux puissantes Asiatiques.

« C’est drôle à dire, mais avec deux tours à faire, j’avais davantage Elise Christie (la Britannique également en finale) dans ma mire. Dans ma tête, on dirait que je n’étais pas encore rendue à ce niveau-là. Maintenant que je sais que je suis capable, les Coréennes sont dans ma mire et je crois à mon potentiel de les défier dorénavant jusqu’à la ligne », a exprimé l’athlète de 22 ans, auteure d’un chrono de 1 m 34,799 s derrière celui de Choi (1 m 34,660 s), mais devant Christie (1 m 34,852 s).

La poisse pour Cournoyer

Le bonheur dépend parfois d’une seule lame dans ce sport, et Charle Cournoyer pourrait nous le raconter longuement. Au terme d’un effort de haut niveau en finale du 1000 m, il se préparait à entrer assurément au troisième rang lorsqu’à la sortie du dernier virage, à moins de quinze mètres de la ligne, il a chuté et fini sa course dans le matelas protecteur.

Malgré cinq engagés au départ, Cournoyer sera finalement crédité du quatrième rang après que le Néerlandais Sjinkie Knegt eut été pénalisé pour une obstruction à l’approche de la ligne.

Le médaillé olympique de bronze au 500 m des Jeux de Sotchi aurait mérité une meilleure issue. Sa finale comportait du gros calibre, avec les Sud-Coréens Hyo Jun Lim et Dae Heon Hwang, qui ont fini premier et deuxième, suivis du Chinois Tianyu Han.

« Je ne peux pas dire que c’est un sport ingrat. Ce fut une erreur technique de ma part, une erreur de tracé. J’ai fait une erreur dans le dernier virage et ça m’a coûté une médaille. La chance et la malchance en patinage de vitesse, on se la crée soi-même. Donc, je pense que j’ai été responsable de ma malchance », a concédé le patineur natif de Boucherville.

Rafle sud-coréenne

L’équipe sud-coréenne aura profité de cette première Coupe du monde de la saison pour annoncer ses couleurs en prévision des épreuves de courte piste qui se tiendront durant « ses » Jeux olympiques. Sur un total de 18 médailles à l’enjeu, les Sud-Coréens en ont gagné 10 !