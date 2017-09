Vitalii Abramov en attente de sa libération

À peine descendu d’avion à l’aéroport international Jean-Lesage, le Russe Vitalii Abramov s’est pointé au Centre Vidéotron, samedi, quelque 30 minutes après ses coéquipiers des Olympiques de Gatineau.

Toujours en attente de sa carte de libération internationale, l’espoir de 19 ans des Blue Jackets de Columbus s’est toutefois résigné à surveiller l’action de la tribune de presse.

Ce ne certainement pas les Remparts de Québec qui allaient se plaindre! La saison dernière, Abramov avait marqué cinq buts et amassé 11 mentions d’aide en quatre parties face aux Diables rouges!

«Les règlements sont clairs, les fédérations (russe et internationale) ont sept jours pour répondre à une demande de libération. Puisque nous l’avons transmise jeudi, Vitalii devrait être mesure d’enfiler l’uniforme la semaine prochaine», a mentionné le directeur des opérations et copropriétaire des Olympiques, Alain Sear.

L’attente du fameux document se poursuivait également à Saguenay afin de permettre du camarade German Rubtsov d'enfiler le chandail des Bleus.

Quelle Finlande?

Le pas énergique et le sourire fendu jusqu’aux oreilles, le champion pointeur et joueur par excellence de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en 2016-17, semblait déjà avoir relégué sa déception et ses plans obscurs d’évoluer en Europe (Finlande) aux oubliettes. En apparence, du moins.

«J’étais sous le choc après avoir été retranché par les Blue Jackets, car je croyais en mes chances d’accéder à la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison, a précisé Abramov. L’option de jouer en Europe n’était pas très sérieuse et les dirigeants de Columbus m’ont recommandé de compléter mon stage junior à Gatineau. La LHJMQ s’avère une excellente ligue et les Olympiques forment une bonne organisation. Souhaitons maintenant que j’obtiendrai ma carte de transfert international rapidement.

Un copain russe

Chez les Olympiques, Abramov renouera avec son compatriote Mikhail Shestopalov, un ailier gauche de 17 ans. «On se connaît bien. Comme moi, il réside à Chelyabinsk et en compagnie de Yakov Trenin (ex-Olympique), on s’est entraîné ensemble cet été.»

Monnaie d’échange

Pour les Gatinois, le retour au bercail d’Abramov aura des impacts majeurs sur la patinoire et lors de la prochaine période de transactions. Pariez qu’Alain Sear, qui ne répétera sûrement pas la même erreur que l’an dernier en s’accrochant aux services de Yakov Trenin, arrachera un butin de qualité à un club aspirant aux grands honneurs pouvant accueillir un Européen dans ses rangs.

«Le retour à Gatineau de Vitalii sera positif pour notre organisation. C’est un joueur exceptionnel et il rendra ses coéquipiers meilleurs, tout en facilitant l’intégration de Shestopalov», estime Alain Sear.

«Comme la majorité des Européens, Mikhail aura besoin d’un peu de temps pour s’acclimater dans son nouveau milieu.»