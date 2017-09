Une défaite qui était prévisible...

Humiliés face aux Stampeders vendredi soir à Calgary, les Alouettes de Montréal se retrouvent avec une fiche de 3-11 depuis le début de la saison.

Si le pointage final a de quoi faire sourciller, cette défaite de 59-11 des Alouettes n’a pas de quoi étonner les amateurs de la Ligue canadienne de football.

Même l’entraîneur-chef et directeur général Kavis Reed semblait s’attendre à un cuisant revers lors de ce match.

«Ce club représente une équipe de football phénoménale, avait-il affirmé, avant la partie. La foule est incroyable au Stade McMahon. C’est tout un défi pour nous de gagner ce match.»

Les Stampeders ont effectivement remporté une 17e rencontre consécutive à domicile. Il s’agissait par ailleurs d’une 10e victoire de suite pour la formation de Calgary.

Étrangement, la dernière défaite des Stampeders (12-1-1) remonte au 14 juillet dernier, à Montréal. Les Alouettes l’avaient alors emporté 30-23.

Devant leurs partisans, les Stampeders ont profité d’un bel effort collectif et d’une performance électrisante du demi offensif Terry Williams, auteur de trois touchés. Il a notamment porté le ballon 16 fois pour un total de 156 verges de gains par la course.

«La défensive et les unités spéciales ont permis de se retrouver en bonne position sur le terrain, a souligné le quart-arrière Bo Levi Mitchell, après le match, dans une entrevue au réseau TSN. Et je lève mon chapeau à Terry (Williams). De jouer comme il le fait, on l’a vu, il est rapide. Il peut courir et aussi capter des passes.»

Kavis Reed contesté

Si cette 11e défaite de la saison des Alouettes était prévisible, c’est la façon de perdre qui peut sembler déranger. À consulter les réseaux sociaux, il y a également lieu de croire que Reed n’impressionne aucunement les partisans montréalais.

Depuis le congédiement de l’entraîneur Jacques Chapdelaine, le 13 septembre, les Alouettes ont perdu leurs trois parties, accordant 121 points à leurs adversaires et en marquant seulement 41.

Le prochain match des Alouettes est maintenant prévu le lundi 9 octobre, à Montréal, contre les Eskimos.