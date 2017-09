Trenton Miller regarde devant

Sonné par un dur plaqué d’un joueur du Rouge et Or de l’Université Laval il y a une semaine, le quart-arrière des Stingers de Concordia, Trenton Miller, est revenu sur les événements, samedi, en marge du match des siens contre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Aux prises avec une commotion cérébrale, Miller regardait cet affrontement des lignes de côté. Le joueur américain de 23 ans a été frappé par Gabriel Ouellet, dimanche dernier, un coup que le RSEQ a choisi de ne pas sanctionner.

Miller a suscité un certain intérêt sur les médias sociaux dans les jours suivants après avoir publié une vidéo dénonçant le genre de coup dont il a été victime. Mais le RSEQ a finalement jugé que le geste de Ouellet était dans les règles.

«Ce n'était pas tant de la colère, a expliqué Miller à propos de sa vidéo. J'avais déjà reçu ce genre de coup à la tête avant. Je comprends que c'est dur à voir sur les reprises, les gens en débattent, mais il y a une tête qui a frappé ma tête.»

«Qu'il y ait suspension ou non, ça ne me dérange pas, c'est terminé et on va de l'avant (...) mais j'ai vraiment reçu un coup à la tête, a-t-il renchéri. Je voulais juste en parler parce que je ne souhaite pas que cela arrive à d'autres personnes. J'ai eu une commotion à mon école précédente et ça a dû me prendre un an et demi pour être moi-même de nouveau.»

Miller ne garde aucun sentiment négatif à l’endroit du RSEQ à la suite de l’épisode.

«J'étais heureux qu'ils aient pris le temps de regarder ça en plus de s'engager à se pencher sur la sécurité des joueurs pendant la saison morte», a-t-il observé.

En attendant, le joueur récupère bien.

«Je me sens beaucoup mieux, tous les jours ça s'améliore, a-t-il souligné. Je suis les directives des médecins.»

Miller n’a toutefois pas trop voulu s’avancer sur un éventuel retour au jeu.

«Je vais vraiment m'en tenir à suivre les conseils des médecins. Je ne veux pas précipiter mon retour. Mais on ne sait jamais, je me sens un peu mieux chaque jour.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.