Perfection obligée

L’étau se resserre sur l’Impact et il devra remporter ses trois derniers matchs de la saison pour continuer d’espérer, en commençant par celui contre les Rapids du Colorado, samedi soir.

Quelques minutes avant de sauter sur le terrain, l’Impact connaîtra l’issue de la visite des Red Bulls de New York au BMO Field de Toronto. New York détient une priorité de quatre points sur l’Impact.

«Peu importe le résultat de ce match, nous avons besoin des trois points. On peut penser que Toronto va faire le travail à domicile après deux matchs difficile », a insisté Evan Bush.

«L’attention doit être portée sur les trois points parce que le résultat de ce match n’aura que peu d’importance si nous ne récoltons pas les trois points», a ajouté Chris Duvall.

Et pendant ce temps, une rumeur circule selon laquelle le personnel d’entraîneurs aurait appris cette semaine qu’il ne serait pas de retour la saison prochaine.

Match piège

Cette visite au Colorado comporte un certain piège pour le Bleu-blanc-noir. Les Rapids croupissent au fond du classement de la MLS avec 26 maigres points et ne sont pas particulièrement bons à domicile (6-5-3).

Il n’y a pas de proie facile et nous ne pouvons certainement pas voir une équipe de cette façon, a prévenu Bush. Ça serait naïf de notre part de voir le match comme ça.»

C’est un match qui rappelle la visite du Minnesota au Stade Saputo, selon Chris Duvall.

«On a vu un scénario similaire à domicile contre le Minnesota, une équipe qui en a arraché toute la saison, et ils nous ont battus.»

Le Colorado n’a marqué que 27 buts en 30 matchs, ce qui rend Evan Bush méfiant.

«Parfois, on se dit qu’on peut être un peu plus agressif en attaque parce que l’autre équipe a de la difficulté à marquer et ça se retourne contre nous.»

Mieux jouer

L’Impact arrive à la fin d’une séquence de cinq matchs en 15 jours, il y a de la fatigue, mais Mauro Biello veut voir son équipe mieux jouer.

«L’important n’est pas de regarder la victoire ou ce qu’on doit faire, il faut surtout se focaliser sur le match et mieux jouer.

«Lors du dernier match, il nous manquait beaucoup de choses, que ce soit sur le plan physique ou tactique.»

L’entraîneur-chef a avoué que la pression avait fini par atteindre ses hommes.

«Ce n’est pas une situation facile, il y a beaucoup de pression et malheureusement, ça nous a affectés un peu, surtout à domicile.»

Chris Duvall y voit l’occasion de montrer un peu plus de caractère.

«C’est le genre de scénario où on va voir de quoi les gars sont faits. On va voir à quel point ça compte pour nous. Avec des jambes fatiguées et l’altitude, il est temps de démontrer que c’est important de gagner.»

Changements

Mauro Biello a été très transparent, il va apporter quelques changements et va jouer avec quatre défenseurs.

«On va peut-être voir [Dominic] Oduro ou [Andrés] Romero pour apporter un peu de fraîcheur. Matteo [Mancosu] va être une option parce que Jackson a joué quatre matchs de suite.»

Biello sera toutefois privé de Blerim Dzemaili, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Par ailleurs, Dzemaili (Suisse), Laurent Ciman (Belgique), Anthony Jackson-Hamel (Canada), Samuel Piette (Canada) et Louis Béland-Goyette (Canada) ont tous été appelés en sélection nationale pour des matchs internationaux. Ciman et Dzemaili joueront des matchs de qualification de la Coupe du monde. Les Canadiens joueront un match amical contre le Salvador.