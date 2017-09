Les Red Sox champions dans l’Est de l’Américaine

Drew Pomeranz a mis en échec l’attaque des Astros de Houston pour permettre aux Red Sox de l’emporter au compte de 6-3 et de mettre la main sur le titre de la section Est de la Ligue américaine, samedi à Boston.

Avec ce gain, la formation du Massachusetts s’est forgé une avance suffisante pour s’assurer de terminer devant les Yankees de New York.

Pomeranz (17-6) a permis un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. Le gaucher montre une moyenne de points mérités de 3,32, cette saison.

Mookie Betts a cogné sa 24e longue balle de la campagne, pour les favoris locaux. Un double de Mitch Moreland a par ailleurs été à l’origine de deux points.

Le partant des Astros Lance McCullers fils (7-4) a quant à lui concédé cinq points, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en quatre manches et un tiers sur la butte.