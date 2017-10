Les Brewers s’écroulent et sont éliminés

Les Brewers de Milwaukee ont laissé filer une avance de six points, s’inclinant au compte de 7-6, samedi à St. Louis, pour ainsi être officiellement éliminés de la course aux éliminatoires.

Les visiteurs étaient impliqués dans une lutte avec les Rockies du Colorado pour une des deux positions d’équipe repêchée dans la Ligue nationale.

C’est le releveur Anthony Swarzak (6-4) qui a bousillé l’avance des Brewers, en huitième manche. Il a accordé des simples productifs à Stephen Piscotty et Harrison Bader. Le droitier a complété la rencontre avec deux points, deux coups sûrs et autant de buts sur balles alloués en deux tiers de manches.

Paul DeJong et Jose Martinez avaient tous deux réussi des doubles bons pour deux points pour la formation du Missouri, lors du troisième tour au bâton.

Un départ convaincant

Les Brewers avaient pourtant bien entamé la rencontre en inscrivant cinq points lors de la troisième manche. Travis Shaw et Domingo Santana, ce dernier avec sa 30e longue balle de la campagne, ont tous deux été à l’origine de deux points. Ryan Braun avait auparavant poussé Neil Walker vers la plaque.

Un ballon-sacrifice d’Orlando Arcia a permis aux Brewers d’ouvrir la marque, en deuxième manche.

Le partant des Brewers Luke Weaver a connu une sortie difficile, permettant six points, neuf frappes en lieu sûr et quatre buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

La victoire est allée à la fiche de Ryan Sherriff (2-1), qui a œuvré pendant une manche au monticule. Juan Nicasio a quant à lui enregistré un sixième sauvetage en fermant les livres lors du tour au bâton ultime.