Lance Stroll partira 13e

Le Québécois Lance Stroll, dans sa voiture de l’écurie de Williams, a pris le 13e rang, samedi, lors des qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Malaisie.

Stroll a bouclé le circuit de Sepang en 1 min 32,307 s pour être éliminé au terme de la deuxième séance (Q2). Son coéquipier Felipe Massa s’est arrêté à la même étape et occupera la 11e position sur la grille de départ.

«Je crois que c’était bien, et qu’il s’agissait d’un bon effort global de l’équipe, a avancé Stroll, au terme de sa journée de travail. Le résultat aurait pu être un peu meilleur dans le premier secteur, puisque mes pneus étaient un peu froids.»

«S’il pleut demain, nous aurions une bonne opportunité en partant de la 13e position. Le premier virage est toujours intéressant après le départ ici, alors nous devons nous concentrer sur notre travail pour obtenir quelques points.»

Dans la course au championnat, l’actuel meneur au classement des pilotes Lewis Hamilton (Mercedes) a frappé un grand coup en obtenant la position de tête (1:30,076). Son principal rival Sebastian Vettel, sur Ferrari, a été victime de problèmes mécaniques et entamera la course en dernière place.

Avec une monoplace Ferrari qui semble dominante à Kuala Lumpur et en l’absence de son coéquipier en Q3, Kimi Räikkönen a échoué à signer une deuxième position de tête cette saison, complétant son tour rapide en 1:30,121, soit 45 millièmes de seconde de plus que Hamilton.