Dereck Baribeau signe un blanchissage

Il fut parfois ardu d’avoir accès au stationnement du Centre Vidéotron, mais pour les clubs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) depuis le début de la saison 2017-18, ça semble encore plus difficile de pénétrer dans le territoire des Remparts de Québec.

Samedi après-midi, devant 11 171 spectateurs, les protégés de Philippe Boucher ont limité les Olympiques de Gatineau à 19 lancers et ils ont savouré une victoire de 3-0. Dereck Baribeau a engrangé son deuxième blanchissage en carrière dans la «Q».

Olivier Garneau, Austin Eastman et Derek Gentile ont enfilé les buts des Diables rouges qui revendiquent une fiche de 4-0 et partagent le sommet du classement du circuit Courteau avec les Huskies de Rouyn-Noranda.

Durant ces duels, le gardien titulaire Baribeau a concédé seulement trois buts et son pourcentage d’efficacité pointe dans le ,960.

Encore Garneau

À l’aide d’un tir des poignets dans la lucarne, Garneau a trompé la vigilance du gardien Mathieu Bellemare et donné les devants aux locaux dès 1 min 53 s de la première période.

Au milieu de l’engagement, Christian Huntley a mis en échec par derrière William Basque et le joueur des Olympiques a piqué tête première dans la bande. Craingnant le pire, tous ont retenu leur souffle pendant de longues secondes, mais l’attaquant néo-brunswickois après s’être tordu de douleur sur la surface glacée a pu regagner son vestiaire avec l’aide de coéquipiers. Huntley a été sanctionné d’une mineure pour ce geste et on n’a pas revu Basque dans le feu de l’action.

Cette blessure n’a guère fouetté les visiteurs qui ont complété le vingt avec seulement quatre lancers en direction de la cage défendue par Baribeau.

En deuxième période, Eastman a bondi sur une rondelle invitante devant le filet des visiteurs pour faire 2-0 Québec. Pour le vétéran de 20 ans, il s’agissait de son premier but dans l’uniforme des Remparts. Le Tchèque Tomas Dajcar en a profité pour récolter un premier point en carrière.

En fin de troisième, à la suite d’un épisode musclé tout à fait inutile, les locaux se sont retrouvés à cinq contre trois et Gentile a marqué son quatrième but de la saison.

En deux lignes

Le vétéran Anthony Wojcik a pris la place de la recrue Pierrick Dubé au sein de la formation des Québécois samedi et le gardien Oliver Troop était l’adjoint de Baribeau.

Les défenseurs Braeden, Gabriel Villeneuve et l’attaquant Thomas Caron étaient les autres absents chez les Remparts. À noter que les trois derniers n’ont toujours pas revêtu l’uniforme depuis le début de la saison régulière.

Outre Abramov, les Olympiques étaient privés des services du défenseur de 20 ans Alex Breton. Le natif de Sainte-Marie-de-Beauce est sous le coup d’une suspension indéfinie pour un coup à la tête d’Alex-Olivier Voyer, de l’Océanic de Rimouski, action commise vendredi soir au Colisée Financière SunLife.

Les Remparts quitteront Québec jeudi en direction des Maritimes, où ils joueront trois matchs en autant de jours à compter de vendredi face à Halifax, Charlottetown et Bathurst.

Des sièges d’abonnés des loges (ils seraient environ 4500) sont demeurés inoccupés et des billets de faveur n’ont pas été employés pour ce premier match du samedi joué à 16 heures.

Ça prendra sans doute quelque temps pour créer l’habitude de ces duels en fin d’après-midi, mais le prochain match des Remparts à domicile un samedi sera présenté le 11 novembre.