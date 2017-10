«Ça fait mal» - Samuel Piette

Samuel Piette digérait mal la défaite de 2-1 de l’Impact face aux Rapids, car il savait trop bien qu’il s’agissait d’un match que son équipe était en position de gagner.

Écoutez ses commentaires dans la vidéo ci-dessus.

«Ça fait mal, surtout qu’après 10-15 minutes, on joue avec un homme de plus. Après on se prend un carton rouge un peu stupide, je ne sais pas ce qui s’est passé, mais bon. On avait l’avantage des hommes, on a contrôlé le jeu et on était clairement supérieurs à eux. Ça fait mal», a-t-il avoué.

Les Rapids ont bien joué leurs cartes, eux qui sont restés campés derrière pour ne pas laisser le Bleu-Blanc-Noir les faire mal en contre-attaque.

«C’est une équipe qui nous laissé la possession, qui a fermé les espaces dans le dos. Elle savait qu’elle n’était pas rapide et que c’est ça notre force la contre-attaque», a analysé le milieu défensif.

Les carottes ne sont pas encore cuites pour l'Impact, qui demeure à quatre points des séries éliminatoires et du sixième rang détenu par les Red Bulls de New York, qui ont un match en main.

«Il faut continuer d'y croire, il reste 2 matchs. Si on gagne les matchs, on se met en bonne position. Tant que ce n'est pas mathématiquement impossible, il ne faut pas lâcher.»