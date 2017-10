Brendan Cregan dominant à Sherbrooke

À Sherbrooke, le gardien du Phoenix Brendan Cregan a réalisé 33 arrêts pour aider les siens à défaire les Saguenéens de Chicoutimi au compte de 4-2, samedi.

Yann-Félix Lapointe, Félix Robert et Vincent Lampron ont tous marqué pour les favoris locaux, chassant le partant des «Sags» Alexis Shank de la rencontre.

Ce dernier, qui a fait face à 11 lancers, est toujours à la recherche de sa première victoire en six départs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Appelé en relève, Zachary Bouthillier a quant à lui accordé un but à Nicolas Poulin, terminant la soirée avec 17 arrêts.

Kelly Klima et Félix-Antoine Marcotty ont assuré la réplique de la formation de Saguenay.

Zadina se fait remarquer

À Halifax, la recrue Filip Zadina a poursuivi son bon début de saison en marquant deux filets dans un gain de 4-3 des Mooseheads face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Le Tchèque de 17 ans cumule trois buts et quatre aides en quatre rencontres jusqu’ici.

Arnaud Durandeau a inscrit le filet de la victoire avec un peu plus de 10 minutes à jouer. Benoit-Olivier Groulx a été l’auteur de l’autre réussite des favoris locaux.

Les gros canons du Titan se sont mis en évidence, dans la défaite. Samuel L’Italien et Justin Ducharme ont tous deux fait scintiller la lumière rouge pour une cinquième fois cette saison, tandis que Jeffrey Truchon-Viel a ajouté un but et une aide à sa fiche.

Alexis Gravel a réussi 21 arrêts pour les Mooseheads, tandis que Reilly Pickard a bloqué 27 rondelles.

Un tour du chapeau pour James Phelan

À Victoriaville, James Phelan a complété un tour du chapeau dans une victoire de 7-4 des Tigres contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

Phelan a ajouté une mention d’aide, sur le filet de Pascal Laberge.

Chase Harwell, Mathieu Sévigny et Alexandre Grisé ont également enfilé l’aiguille, dans la victoire.

Tristan Côté-Cazenave a repoussé 28 des 31 tirs décochés vers lui. Zachary Emond a quant à lui alloué six filets sur 38 lancers.

Il s’agit d’une première défaite en cinq rencontres pour les Huskies, qui ont marqué quatre buts dans chacune d’elles. Jacob Neveu, Rafaël Harvey-Pinard, Alex Beaucage et Tyler Hinam ont été les marqueurs, dans la défaite.

Mark Grametbauer se dresse devant les Islanders

À Moncton, Mark Grametbauer a repoussé 26 des 27 rondelles dirigées vers lui pour mener les Wildcats vers un gain de 2-1 face aux Islanders de Charlottetown.

Le gardien des visiteurs, Matthew Welsh, a également connu une bonne soirée de travail en accordant seulement deux buts sur 27 tirs.

C’est Jakob Pelletier qui a ouvert la marque, en début de période médiane.

William Bower a créé l’égalité, lors d’un avantage numérique avec son premier but de la saison.

Mika Cyr a finalement donné la victoire aux siens en complétant un jeu amorcé par Anderson MacDonald et Jeremy McKenna.

Festival offensif à l’avantage des Voltigeurs

À Drummondville, Robert Lynch a récolté quatre points, dont trois buts, dans un gain de 8-5 des Voltigeurs face au Drakkar de Baie-Comeau.

Pavel Koltygin a lui aussi amassé quatre points, dont deux buts, dans la victoire.

Yvan Mongo, Dawson Mercer et Nicolas Guay ont également fait bouger les cordages pour les Voltigeurs.

Dans la défaite, Ivan Chekhovich a ajouté deux buts à sa fiche. Jordan Martel, Antoinre Girard et Gabriel Fortier ont été les autres buteurs.

Daniel Moody et Olivier Rodrigue ont accordé cinq buts sur un total de 30 tirs.

À l’autre bout de la patinoire, Justin Blanchette a cédé sept fois sur 27 tirs. En relève, Antoine Samuel a repoussé les 10 rondelles dirigées vers lui.