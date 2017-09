Alex Galchenyuk doit travailler

Non, Alex Galchenyuk ne connaît pas un grand camp. Trimballé d’une unité à l’autre au cours du calendrier préparatoire, l’Américain a dégringolé jusqu’au troisième trio.

Un troisième trio de camp d’entraînement, on s’entend. Pour la visite des Panthers de la Floride, vendredi soir, Galchenyuk se retrouvait à la gauche de Peter Holland et de Nikita Scherbak.

«Holland a joué dans la LNH l’an passé et on s’est dit qu’il y aurait peut-être une chimie entre Scherbak et Alex, a indiqué Claude Julien pour expliquer sa décision. De temps à autre, tu apportes des modifications pour aider des joueurs. Ce soir [vendredi], ça a bien fonctionné pour lui.»

Effectivement, Galchenyuk a semblé avoir plus d’affinités avec ses nouveaux compagnons de trio qu’avec Phillip Danault et Andrew Shaw. Cependant, le succès ne reviendra pas seul. Galchenyuk doit y mettre du sien. Au moins, il semble en être conscient.

«Je dois travailler fort tous les jours pour retrouver mon jeu. Le camp sert à s’améliorer. Ce soir [vendredi], on a travaillé fort, on a créé des occasions de marquer», a lancé le principal intéressé, dont la soirée s’est résumée à un tir au but en 14 min 42 s de jeu.

Bonne relation avec Julien

On se rappellera que Galchenyuk a amorcé les dernières séries éliminatoires au sein du quatrième trio. De la façon dont se déroule son camp, il s’en rapproche dangereusement.

En faisant un survol rapide de la formation qui pourrait amorcer la saison à Buffalo le 5 octobre, on estime que les trios Pacioretty-Drouin-Gallagher et Hudon-Plekanec-Lehkonen sont coulés dans le béton.

Si l’expérience s’avère de nouveau concluante entre Byron, Danault et Shaw, Galchenyuk pourrait donc se retrouver dans le quatrième trio à l’ouverture de la saison. Incroyable !

Malgré les apparences, l’athlète de 23 ans assure que la relation est bonne entre son entraîneur et lui.

«Claude et moi, nous nous sommes parlés avant le match et il garde les choses positives. Il veut que je continue de travailler fort. La relation est positive avec lui. Je lui fais confiance. Il me fait également confiance», a-t-il soutenu.

D’ailleurs, Julien a aimé la façon dont Galchenyuk s’est comporté dans cette première victoire en matchs préparatoires.

«Il a mis plus d’effort dans sa course pour la rondelle et dans les bagarres le long des rampes. Les gars de talent vont toujours ressortir quand l’effort est présent», a mentionné l’entraîneur du Canadien.

À Galchenyuk d’y voir

Face aux Panthers, le trio formé de Danault, Paul Byron et Shaw a connu toute une soirée.

Toutefois, Julien a laissé entendre qu’il pourrait tenter de remettre Galchenyuk avec Danault et Shaw, même si l’expérience n’avait pas été concluante.

«Si Alex continue de s’améliorer, ce serait une possibilité. Sinon, on a Paul qui a fait du bon travail ce soir [vendredi] », a-t-il expliqué.

Encore une fois, Galchenyuk a son sort entre ses propres mains.