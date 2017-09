RSEQ : Kevin McGee suspendu, Gabriel Ouellet blanchi

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a rendu sa décision, vendredi, concernant les deux plaqués jugés dangereux par les Stingers de Concordia et qui ont fait l’objet d’une plainte officielle à la ligue plus tôt cette semaine.

L’Université Concordia avait soumis une demande de révision pour deux plaqués effectués par des joueurs de l’Université Laval le 24 septembre dernier, soit Gabriel Ouellet et Kevin McGee, aux dépens respectivement du quart-arrière Trenton Miller et du receveur de passes James Tyrell.

Après révision, le RSEQ a sanctionné Kevin McGee en le suspendant pour le prochain match du Rouge et Or. Quant à Ouellet, l’étudiant-athlète s’en tire sans blâme puisque la ligue juge que le plaqué effectué contre Trenton Miller était dans les règles.

RSEQ: plaqué illégal Rouge et Or - Stingers - TVA Sports

«Le commissaire de la ligue de football universitaire du RSEQ, M. Benoit Doloreux, conclut qu’il n’y a eu aucun contact à la tête envers Trenton Miller et que le plaqué effectué par l’étudiant-athlète du Rouge et Or, Gabriel Ouellet, est à l’intérieur des règles établies. Étant donné que l’étudiant-athlète des Stingers, Trenton Miller, était devenu un porteur de ballon sur cette séquence de jeu, celui-ci n’était plus considéré en position vulnérable», peut-on lire dans le communiqué du RSEQ.

James Tyrell, des Stingers, victime d'un coup à la tête - TVA Sports

Quant à la séquence qui a entraîné la suspension de McGee, le RSEQ spécifie que le plaqué est considéré comme de la rudesse excessive, ce qui entraîne une suspension automatique d’une partie.

McGee ratera donc le match de dimanche des siens contre les Redmen de McGill.