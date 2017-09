«On a fait un pas en avant» - Claude Julien

L'entraîneur-chef des Canadiens Claude Julien a souligné des améliorations encourageantes au sein de son équipe, après une première victoire en sept matchs préparatoires.

«On a joué avec plus de hargne. Il y a encore eu des erreurs, mais on a sorti de notre territoire beaucoup mieux que dans les derniers matchs, a constaté le pilote. En zone offensive, on a quand même fabriqué des jeux et on bougeait au moins. Puis l’échec-avant était beaucoup mieux.»

«Il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais on a fait un pas en avant qui est rafraîchissant.»

Voyez son point de presse dans son intégralité dans la vidéo ci-dessus.