Odell Beckham serait mis à l'amende par la NFL

Odell Beckham serait mis à l’amende pour une somme de 12,154$ en raison de sa célébration douteuse imitant un chien en train d’uriner.

C'est ce que rapporte le journaliste Tom Pelissero (NFL Network).

Odell Beckham Jr. was fined $12,154 for pretending to be a dog peeing as a TD celebration.

Le receveur des Giants de New York avait effectué ce geste après avoir inscrit son premier touché de la saison, dimanche dernier, contre les Eagles de Philadelphie, ce qui a fortement déplu au propriétaire de l’équipe John Mara.

«Je ne veux pas discuter de ça, mais je dois dire que je suis très déçu du comportement d’Odell dimanche et que nous allons régler ce dossier à l’interne», avait-il indiqué au New York Post.

Sur Twitter, la jeune vedette a laissé entendre qu’il s’agissait d’une réponse aux propos incendiaires du président américain Donald Trump. Ce dernier a qualifié de «fils de p***» les athlètes s’agenouillant durant l’hymne national, soulevant une vague de protestations à travers le circuit Goodell.

If u seen that , I have to tip my hat to u for thinkin outside the box. #URRIGHTONPOINT impressed