Mathew Barzal se démarque dans la victoire des Islanders

Mathew Barzal a amassé trois mentions d’aide dans une victoire de 3-1 des Islanders de New York face aux Sabres, vendredi, à Buffalo.

C’est Anders Lee qui a ouvert le pointage en fin de première période.

Sam Reinhart a créé l’égalité, avant de voir Jordan Eberle redonner les devants aux visiteurs.

Nikolay Kulemin a complété la marque dans un filet désert, en fin de rencontre. Il s’agit de son premier but du calendrier préparatoire.

Nathan Beaulieu s’est retrouvé sur la patinoire un peu plus de 26 minutes du côté des Sabres. Il a décoché un tir au but et distribué deux mises en échec.

Jaroslav Halak a accordé un seul but sur 21 tirs devant la cage des Islanders.

À l’autre bout de la patinoire, Robin Lehner a repoussé 19 des 21 rondelles dirigées vers lui.