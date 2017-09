Les Tigres dominent les Foreurs

Les Tigres ont inscrit cinq buts sans réplique face aux Foreurs de Val-D’Or, vendredi soir, à Victoriaville, où ils se sont finalement imposés par la marque de 5-1.

Félix Boivin a inscrit un but et deux mentions d’aide dans la victoire des siens. Son coéquipier Ivan Kosorenko a pour sa part marqué un but et obtenu une mention d’aide.

Maxime Comtois, Pascal Laberge et Jimmy Huntington ont été les autres marqueurs pour les Tigres.

Du côté des Foreurs, Nicolas Ouellet a été le seul à toucher la cible.

Tristan Côté-Cazenave a bloqué 22 des 23 tirs auxquels il a fait face devant le filet des Tigres. Son vis-à-vis, Jonathan Lemieux, a cédé cinq fois sur 37 lancers.

Jeremy McKenna se démarque face aux Sea Dogs

Jeremy McKenna a terminé sa soirée de travail avec quatre points pour mener les Wildcats vers un gain de 6-4 face aux Sea Dogs de Saint John, vendredi soir, à Moncton.

McKenna a récolté son deuxième but de la saison, en plus de participer aux réussites de Simon Le Coultre, Jonathan Aspirot et Mika Cyr.

Jakob Pelletier a également enfilé l’aiguille, dans la victoire, tandis que Cyr a inscrit son deuxième but du match dans un filet désert.

Alexis Girard, Anthony Boucher, Daniel Hardie et Cédric Paré ont fait bouger les cordages, dans la défaite.

Mark Grametbauer a repoussé 30 des 34 rondelles dirigées vers lui, devant la cage des Wildcats. À l’autre bout de la patinoire, Cody Porter a accordé cinq buts sur 34 tirs.

Declan Smith donne la victoire aux Screaming Eagles

Declan Smith a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 4-3 aux Screaming Eagles face au Titan d’Acadie-Bathurst, vendredi soir, à Cap-Breton.

Egor Sokolov et Mathias Laferrière ont tous deux inscrit un but et obtenu une mention d’aide dans la victoire. Ryan Francis a également fait bouger les cordages pour les favoris de la foule.

Du côté du Titan, Antoine Morand a enfilé un but et obtenu une mention d’aide. Justin Ducharme et Jeffrey Truchon-Viel ont également marqué dans la défaite.

Le gardien Kyle Jessiman a repoussé 21 des 24 tirs auxquels il a fait face devant le filet des Screaming Eagles. À l’autre bout de la patinoire, Dominik Tmej a cédé quatre fois sur 42 lancers.