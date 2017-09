Les Cubs viennent à bout des Reds

Ian Happ a connu une excellente journée de travail pour mener les Cubs de Chicago vers un gain de 5-4 face aux Reds de Cincinnati, vendredi après-midi, au Wrigley Field.

Le voltigeur de centre a claqué deux coups sûrs, dont une longue balle, produit trois points et croisé le marbre à deux occasions. Il a toutefois été retiré sur des prises à l’une de ses présences dans le rectangle des frappeurs.

Manche productive

Alors que les favoris de la foule étaient en avance au compte de 2-0, les Reds ont pris les devants en ajoutant quatre points au tableau indicateur, lors de la cinquième manche.

Scott Scheblet, Tucker Barnhart, Phillip Ervins et Joey Votto ont tous permis à un coéquipier de venir marquer en frappant un simple.

Happ a toutefois permis aux champions en titre de la Série mondiale de signer la victoire, lorsqu’il a frappé son 24e coup de canon de l’année, en huitième manche. Il a poussé à Tommy La Stella et Taylor Davis vers la plaque.

Au total, les joueurs des Reds ont amassé huit coups sûrs, dont neuf pour les Cubs.

La victoire est allée au dossier de Brian Duensing (1-1). Le gaucher de 24 ans a accordé un seul coup sûr en une manche complète de travail.

C’est José Quintana qui a amorcé la rencontre sur la butte pour les Cubs. Il a concédé six coups sûrs et quatre points en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises en quatre manches et deux tiers.

Justin Grimm a pour sa part fermé les livres pour enregistrer son premier sauvetage de la campagne.

Michael Lorenzen (8-4) a quant à lui hérité du revers. Il a accordé deux coups sûrs et deux points en seulement deux tiers de manche.