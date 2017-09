Les Canadiens bien positionnés en vue des finales

L’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste a obtenu sept places pour les rondes finales du 1000 m et des relais, vendredi, à la deuxième journée des qualifications de la Coupe du monde de Budapest, en Hongrie.

Pour les quatre épreuves disputées cette fin de semaine, le Canada a obtenu un grand total de 17 places dans les rondes finales qui s’amorceront samedi.

Kim Boutin, Charle Cournoyer, Samuel Girard, Charles Hamelin et Valérie Maltais ont tous assurés leur présence en quarts de finale du 1000 m qui aura lieu dimanche.

Par ailleurs, les équipes canadiennes féminine et masculine se sont qualifiées pour les demi-finales du relais.

Samedi, Girard, Charles Hamelin, Jamie Macdonald et Marianne St-Gelais prendront part aux quarts de finale du 500 m.

Pour les demi-finales du 1500 m, Girard, Charles Hamelin, Macdonald, Maltais, Cournoyer et Boutin seront les représentants canadiens.

Au relais féminin, Kassandra Bradette, Macdonald, Maltais et St-Gelais l’ont emporté devant les Hongroises en quarts de finale.

«Toutes les équipes sont arrivées fortes et ont le couteau entre les dents. Ce sera intéressant de voir ce qui va arriver en demi-finales samedi», a commenté Bradette, par voie de communiqué.

Chez les hommes, Charles Hamelin, Cournoyer, Girard et Pascal Dion se sont classés deuxièmes en quarts de finale, derrière les Néerlandais.

«On savait que ça allait être une course relevée et que ça allait partir vite en raison des temps à battre. On a essayé d’être plus agressif et on a réussi à tenir jusqu’au bout malgré l’obstruction d’un poseur de bloc avec trois tours à faire. Ç'a quand même été une course très satisfaisante», a indiqué Charles Hamelin.