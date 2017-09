Jaromir Jagr serait en discussions avec trois équipes de la LNH

Les rumeurs entourant une entente tardive du vétéran Jaromir Jagr avec une équipe de la LNH continuent de s’intensifier.

Après la nouvelle tombée plus tôt vendredi à l’effet que le vétéran tchèque de 45 ans n’enfilera finalement pas l’uniforme du HC Kladno, équipe dont il est l'un des propriétaires, voilà que l’agent de Jagr a déclaré au journaliste Andy Strickland de St. Louis que son client et lui étaient en discussions avec trois équipes de la LNH.

Jaromir Jagr's agent tells me he's currently talking with three #NHL teams. — Andy Strickland (@andystrickland) 29 septembre 2017

Selon plusieurs médias, la décision de Jagr de ne pas jouer en Superliga serait liée au fait qu’il pourrait être proche de s’entendre avec une équipe de la LNH.

Les Blues de St. Louis sont au cœur de ces rumeurs, eux qui ont déjà plusieurs joueurs blessés, dont Robby Fabbri et Alexander Steen, sans compter le défenseur Jay Bouwmeester. On ne sait cependant pas si les Blues sont bel et bien en discussion avec le clan Jagr. L'identité des trois équipes demeure secrète pour l'instant.

Jeudi, le directeur général de l’équipe Doug Armstrong avait laissé la porte ouverte à une entente avec le légendaire attaquant.

L’an dernier, avec les Panthers de la Floride, il a amassé 46 points en 82 parties.