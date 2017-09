Jaromir Jagr ne portera pas l’uniforme du HC Kladno

Le vétéran joueur tchèque de 45 ans Jaromir Jagr ne portera l’uniforme du HC Kladno, équipe dont il est l'un des propriétaires, samedi, dans la Superliga.

En effet, selon plusieurs médias, cette décision serait liée au fait qu’il pourrait être proche de s’entendre avec une équipe de la LNH.

Depuis qu’il est libre comme l’air, Jagr est au centre des rumeurs pour un nouveau contrat. L’an dernier, il avait porté les couleurs des Panthers de la Floride. Il avait amassé 46 points en 82 parties.

Les Blues de St. Louis sont au cœur de ces rumeurs, eux qui ont déjà plusieurs joueurs blessés, dont Robby Fabbri et Alexander Steen, sans compter le défenseur Jay Bouwmeester.

Jaromir Jagr will not play for Kladno in tomorrow's game. He's being held out as NHL teams (maybe the Blues) are interested in his services.