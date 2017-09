Indice Audi : le retour en grâce de Kaká

Il y a encore quelques jours, on ne donnait plus très cher de la peau du Brésilien Kaká, le joueur le mieux payé de la MLS. Son mois de septembre avait été pour le moins pénible jusqu’ici.

Après être resté muet dans la fessée de 4-0 reçue par Orlando contre la Nouvelle-Angleterre, au début du mois, il avait démarré sur le banc contre DC United, la semaine suivante, ce qui avait fait grand bruit dans le circuit Garber.

Entré en jeu pour 13 petites minutes, il avait trouvé le moyen de recevoir un carton jaune, synonyme de suspension pour le match suivant. Surtout, la (rare) victoire des Lions avait envoyé l’idée que le club floridien n’avait peut-être plus besoin des services de son capitaine âgé de 35 ans.

De nouveau disponible à Portland après avoir purgé sa suspension, Kaká avait assisté à la nouvelle déroute des siens (3-0), dimanche dernier, depuis le banc sur lequel Jason Kreis l’avait cloué tout le match.

Et puis... la résurrection! Annoncé titulaire face aux Revs, mercredi, on attendait impatiemment de voir comment le Ballon d’Or 2007 allait réagir. Et on a été servis.

Auteur d’un doublé, et notamment d’une frappe lumineuse en-dehors de la surface, Kaká a mené Orlando vers une victoire éclatante de 6-1, la première à domicile depuis le 1er juin dernier!

Depuis l’arrivée de Yoshimar Yotún, il n’est plus le dépositaire du jeu à Orlando, ce qui le rend d’autant plus libre et dangereux. Face aux Revs, Kaká a touché seulement 37 ballons, mais a trouvé le moyen de tirer quatre fois, de faire trembler les filets à deux reprises et de réaliser deux passes menant à des occasions de but, bon pour une récolte de 1016 points à l’Indice Audi.

De son côté, Yotún a touché 81 ballons, marquant un but et délivrant deux passes décisives. Il a d’ailleurs été crédité de la meilleure performance de la semaine à l’Indice Audi, avec 1442 points.

Si les espoirs de qualification sont quasi nuls pour Orlando (environ 2 %), la fin de saison revêt tout de même une certaine importance pour Kaká, qui arrive en fin de contrat, et dont les prestations influenceront sans nul doute les éventuelles négociations.

