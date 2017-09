GP de Malaisie: Sebastian Vettel le plus rapide d'une séance d'essais libres écourtée

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Malaisie, 15e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Sepang (5,543 km).

Le Québécois Lance Stroll a pris le 14e rang de cette deuxième séance.

Alors que la pluie avait écourté de trente minutes la séance du matin, celle de l'après-midi a été interrompue peu après une heure à cause d'une bouche d'égout descellée qui a provoqué la sortie de piste à haute vitesse de Romain Grosjean (Haas).

Sur une piste sèche, Vettel (en 1 min 31 sec 261/1000, le record du circuit) a devancé son coéquipier finlandais Kimi Räikkönen de 604/1000 et les Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo et du Néerlandais Max Verstappen, meilleur chrono du matin, de 838 et 848/1000.

Données favorites sur le tracé malaisien, les Mercedes de Lewis Hamilton, leader du Championnat du monde, et Valtteri Bottas ont pâti d'un manque d'adhérence et pointent à près de 1 sec 5/10.

L'Espagnol Fernando Alonso (McLaren-Honda) s'est intercalé à 1 sec 303/1000 et le novice français de Toro Rosso Pierre Gasly a surclassé son coéquipier plus expérimenté, l'Espagnol Carlos Sainz Jr, pour 61/1000.

Sorti à grande vitesse, Grosjean a heurté un muret et fortement endommagé sa monoplace.

«Je n'ai rien vu et, d'un coup, j'ai senti un choc au niveau de l'arrière droit et je suis parti en tête-à-queue, a commenté le Français de Haas. Je pense que l'équipe pourra faire les réparations nécessaires. Je vais bien et c'est l'essentiel.»