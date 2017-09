Canadiens: Claude Julien en veut plus de certains joueurs

Zéro victoire et six revers. Neuf buts marqués et 25 buts accordés. Même s’il s’agit uniquement de rencontres préparatoires, on doit parler d’un faux départ pour le Canadien.

En conférence de presse à la veille d’un septième match préparatoire contre les Panthers de la Floride, Claude Julien a offert un discours très lucide. Fidèle à son habitude, il a refusé d’identifier des coupables, mais on pouvait facilement lire entre les lignes.

«J’aurais voulu que certains de nos joueurs nous en donnent plus, a dit Julien. C’est probablement ce qui a fait en sorte que nous avons connu des matchs difficiles. Il y a plusieurs joueurs qui sont meilleurs que ce qu’ils nous montrent depuis le début de ce camp. Je ne veux pas les abaisser, mais je peux dire que certains de nos joueurs n’ont pas trouvé leur jeu.»

«Mais ce n’est probablement pas la fin du monde, a-t-il poursuivi. Les joueurs que nous avons en tête pour notre équipe, à part de quelques positions qui restent ouvertes, ont quand même fait du bon travail. On peut voir le potentiel de cette équipe. Mais on pourrait trouver les excuses que nous voulons, nous devrons quand même trouver des solutions.»

Parmi ceux qui ont déjà mieux joué dans le passé, Julien a parlé du défenseur Brandon Davidson.

«Je peux donner l’exemple de Davidson, a reconnu l’entraîneur en chef. L’an dernier, j’ai trouvé qu’il avait fait du bon travail pour nous à son arrivée d’Edmonton. Mais il n’est pas le même joueur en ce moment. On connaît le joueur et on sait qu’il est meilleur que ce qu’il nous montre. Parfois, les joueurs étouffent un peu sous la pression. Nous devrons simplement lui redonner confiance.»

Des expériences

Le CH terminera son calendrier préparatoire avec deux matchs au Centre Bell contre les Panthers et les Sénateurs. En raison des deux rencontres en deux soirs, Julien reposera certains de ses vétérans. Il ne misera donc pas sur sa formation complète.

À la ligne bleue, il en profitera aussi pour faire des derniers tests. À l’entraînement, Victor Mete a patiné en compagnie de Jordie Benn, alors que Jakub Jerabek était avec Shea Weber.

«Il s’agira d’une autre grosse audition pour moi, a mentionné Mete. Je n’ai pas joué avec un autre défenseur que Shea depuis le début du camp et j’imagine que l’équipe veut voir comment je réagirai avec un autre partenaire. Jordie est aussi un bon défenseur. Les entraîneurs veulent me sortir de ma zone de confiance.»

«J’espère que je pourrai maintenir le même rythme lors des deux dernières rencontres, a continué le défenseur des Knights de London. J’aimerais tellement ça être à Montréal pour le début de la saison.»

Julien n’a pas eu peur de dévoiler son jeu. Il n’y a pas juste parmi les défenseurs où il y a encore des postes à gagner.

«Il y a des ouvertures à plusieurs endroits», a-t-il répondu.

Jacob de la Rose pourrait ravir le poste de quatrième centre à Torrey Mitchell. Et devant le filet, Charlie Lindgren, à condition de jouer, pourrait pousser Al Montoya vers la porte.