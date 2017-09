EN DIRECT: Canadiens – Panthers

Les Canadiens tentent ce soir d’obtenir une première victoire en sept matchs préparatoires, alors qu’ils accueillent les Panthers au Centre Bell.

Avec seulement deux matchs préparatoires à disputer, les joueurs tentant de percer la formation du Tricolore ne disposent que de peu de temps pour se faire valoir.

Nous sommes au deuxième entracte. La marque est de 2-1 pour Montréal.

À voir : Sommaire

Byron inscrit son premier but du calendrier préparatoire

Byron s'échappe et marque son deuxième but du match

DEUXIÈME PÉRIODE

16:53 - Ian McCoshen (FLO) est puni pour avoir donné un coup de bâton à Nikita Scherbak

14:33 - Phillip Danault (MTL) est puni de nouveau, cette fois pour avoir retenu Evgenii Dadonov (FLO)

13:32 - BUT - En infériorité numérique, Paul Byron (MTL) reçoit le disque d'Andreas Martinsen et se retrouve seul devant Roberto Luongo, qu'il déjoue pour inscrire son deuxième but du match, 2-1 Montréal

8:36 - Phillip Danault (MTL) est puni pour avoir accroché un rival

1:35 - Charlie Lindgren (MTL) réalise un bel arrêt de la jambière sur un puissant tir de Keith Yandle (FLO)

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

17:00 - BUT - Evgenii Dadonov (FLO) fonce au filet et percute durement le gardien Charlie Lindgren après avoir été poussé par Jeff Petry (MTL). La rondelle entre dans le filet sur la séquence et les arbitres choisissent d'accorder le but aux Panthers

13:31 - BUT - Posté à l'embouchure du filet, Paul Byron (MTL) reçoit une belle passe d'Andrew Shaw et enfile l'aiguille, c'est 1-0 pour Montréal

9:12 - Charlie Lindgren (MTL) réalise un bel arrêt devant Aaron Ekblad en infériorité numérique

8:06 - Michael Matheson (FLO) est puni pour avoir donné un coup de bâton à Mike McCarron

6:10 - Paul Byron (MTL), posté devant le filet, laisse passer une belle passe d'Andrei Shaw

0:00 - Début de la première période

En difficulté depuis le début du calendrier préparatoire, Alex Galchenyuk ne se retrouve plus parmi les six premiers attaquants des Canadiens ce soir. Claude Julien l’utilise aux côtés de Nikita Scherbak et de Peter Holland sur le troisième trio. C'est Paul Byron qui prend sa place dans le top six alors qu'il complètera un trio en compagnie d'Andrew Shaw et de Phillip Danault.

Le meilleur trio du Tricolore depuis deux semaines, celui de Charles Hudon, Tomas Plekanec et Artturi Lehkonen, demeure intact.

Rétabli d’une blessure au bas du corps, Charlie Lindgren est devant le filet du Tricolore. Zachary Fucale est son substitut.

C'est donc dire que Max Pacioretty, Jonathan Drouin, Shea Weber, Brendan Gallagher, Torrey Mitchell, Jacob De la Rose, Joe Morrow, Éric Gélinas, Daniel Carr et Ales Hemsky ne sont pas en uniforme.

Chez les Panthers, notons la présence dans la formation des Québécois Jonathan Huberdeau et Michael Matheson. C'est d'ailleurs une équipe de calibre LNH que Bob Boughner envoie sur la patinoire ce soir puisque les Aleksandr Barkov, Aaron Ekblad, Keith Yandle et Evgeni Dadonov sont tous en uniformes.