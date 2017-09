Tiger Woods n'a plus rien à prouver, selon McIlroy

L'ancien N.1 mondial Rory McIlroy a estimé jeudi que Tiger Woods «n'a rien à prouver à personne» et peut «partir la tête haute» si jamais l'Américain, qui souffre au dos, décidait de mettre un terme à sa carrière.

«Si c'est fini, il n'a rien à prouver à personne. Il peut quitter ce sport la tête haute. Il a fait des merveilles pour ce sport. (...) C'est une légende de ce sport et, si c'est terminé, tout le monde doit applaudir sa formidable carrière», a déclaré le Nord-Irlandais, en marge du British Masters à Newcastle.

Pour McIlroy, Woods (41 ans) a été la personne qui a le plus apporté au golf, rassemblant «des gens d'origines ethniques différentes, d'âges différents», rendant «le golf cool dans les années 1990, quand il avait vraiment besoin de quelque chose».

«J'ai passé un peu de temps avec lui ces derniers mois et il attend que ses médecins lui disent quand il peut recommencer à refaire des choses. Il va écouter leurs avis et peut-être être moins têtu que par le passé», a continué le Britannique à propos du vainqueur de 14 Majeurs.

«Mais s'il ne rejoue plus jamais, il a été le plus grand joueur que j'ai jamais vu. Il a probablement joué le plus beau golf que quelqu'un ait pu voir depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu jouer Jack (Nicklaus), mais si Jack a un meilleur bilan, je ne suis pas certain qu'il ait joué un meilleur golf», a dit McIlroy.

Tiger Woods, nommé mercredi vice-capitaine des États-Unis à la Coupe des Présidents, a avoué être dans l'inconnu concernant la suite de sa carrière, avouant «ne pas savoir ce que sera son avenir».

«Chaque chose en son temps. Je vais d'abord me préoccuper de ma santé afin d'être sûr de ne plus avoir de douleurs. Ensuite, j'attendrai ce qui me dira mon chirurgien», avait expliqué l'homme aux 79 victoires sur le circuit américain PGA.

Éloigné des parcours pendant quinze mois entre 2015 et 2016 à cause de son dos, il avait tenté un retour sur le circuit professionnel fin 2016-début 2017, mais avait dû mettre fin à sa saison après seulement deux compétitions en raison de nouvelles douleurs au dos.