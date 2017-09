Séries MLB: ça promet!

Publié aujourd'hui à 10h39

Mis à jouraujourd'hui à 10h53

Max Scherzer contre Jake Arrieta. Clayton Kershaw face à Zack Greinke. Chris Sale vs Justin Verlander. Cory Kluber face à Luis Severino. Bienvenue au mois d'octobre, bienvenue au baseball des séries 2017.

Quand même ironique que dans une saison ou l'on a établi un record des ligues majeures pour le plus grand nombre de circuits avec plus de 6000, c'est encore une fois les lanceurs qui vont retenir l'attention en octobre. En fin de compte, les séries seront à l'image de la saison, mais à un niveau supérieur. Beaucoup de retraits au bâton en raison de la qualité des lanceurs et bien sûr des rencontres qui vont être gagnées par des circuits opportuns.

On va retrouver neuf des dix meneurs pour la moyenne de points mérités dans les majeures cette saison avec en tête Kershaw et Kluber. Les Nationals ont trois lanceurs dans le top 5 avec Max Scherzer (2,55), Stephen Strasburg (2,63) et Gio Gonzalez (2,75).

Pour ce qui est des retraits au bâton, 14 des 20 lanceurs avec le plus de "K" seront des séries. Les Indians en ont trois: Corey Kluber (262), Carlos Carrasco (212) et Trevor Bauer (189). Arizona en a deux en Robbie Ray (217) et Zack Greinke (211). Avec l'acquisition de Yu Darvish, les Dodgers ont également deux lanceurs avec 200 retraits au bâton cette saison. L'autre, Clayton Kershaw, à toutefois une fiche en carrière de 4-7 et une mpm de 4,55 en carrière en séries.

Enfin il ne faut pas oublier les releveurs. En octobre dernier, Andrew Miller et Aroldis Chapman ont permis aux Indians et aux Cubs d'atteindre la Série mondiale. Cette année on retrouve à nouveau Miller et Chapman mais aussi Craig Kimbrel avec ses 122 retraits au bâton pour les Red Sox. Puis Chapman a tout un personnel de soutien avec Delin Betances, Chad Green, Tommy Kahnle et David Robertson qui totalisent 390 retraits au bâton.

Préparez-vous, ça commence mardi et mercredi avec les matchs à élimination directe.