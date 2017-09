Patrice Bernier mérite mieux

Publié aujourd'hui à 16h19

Mis à jouraujourd'hui à 16h21

Si la performance sans relief de l’Impact de Montréal face à New York City ne vous a pas fait mal au cœur, l’image d’un Patrice Bernier dépité dans le vestiaire devrait faire le boulot.

À la veille du match contre Toronto, j’avais eu l’occasion d’échanger quelques mots avec le capitaine. Il restait alors six matchs à jouer pour le Bleu-Blanc-Noir, et Bernier me disait que dans son calendrier personnel, il avait ajouté un petit « + » à côté du chiffre six, car il espérait bien accrocher une place en séries et prolonger sa carrière au-delà de la saison régulière.

Ce ne sera pas le cas.

À l’issue d’une quatrième défaite consécutive au Stade Saputo, les Montréalais n’ont que leurs yeux pour pleurer. Et il y a de quoi, tellement les Red Bulls de New York ont fait de leur mieux depuis quelques semaines pour ouvrir la porte des séries à l’Impact.

Montréal aurait-il mérité de se qualifier comme un voleur? La notion de mérite est complexe dans le sport. Celle de l’envie l’est moins. Où était-elle, cette envie?

Étouffée en partie par la fatigue et le manque de confiance, certes. Mais au lieu de voir une équipe qui se battait contre l’idée de perdre, on a surtout vu un collectif qui a volé en éclat.

On ne peut reprocher à Blerim Dzemaili son désir d’être sur le terrain (même touché au genou), de vouloir le ballon, de jouer vite, de gagner. Mais pas sûr que sa frustration manifeste aide ses coéquipiers à évoluer avec confiance...

Or, le leadership, c’est justement donner confiance aux autres, c’est les amener à s’élever. Le leadership est une force entraînante qui s’obtient par l’adhésion.

Il existe un carrefour dangereux où le leadership technique rencontre le pouvoir, et l’Impact se retrouve actuellement en plein dedans. Il faut se remettre la tête à l’endroit. À Chicago, Dax McCarty n’est pas le plus talentueux, mais il est le boss; il tient tout le monde responsable de ses actes.

À Montréal, il y a Laurent Ciman qui joue bien ce rôle – et qui a tout tenté pour tirer son équipe vers le haut. Et il y a surtout Patrice Bernier, qui n’y est pas allé par quatre chemins après la rencontre.

«Je ne sais pas s’il y a un malaise, mais s’il y a des gars qui ont abandonné, qu’ils le disent. Vers la fin, vaut mieux aller avec tous les gars qui veulent aller jusqu’au bout.»

Jusqu’au bout, c’est dans trois matchs. Il n’est plus question de séries, ici. Mais de fierté. Avant d’être un business, le soccer est un sport, un sport dans lequel beaucoup de gens investissent leur temps, leur argent, leurs espérances.

À l’heure actuelle, les partisans ne vivent même plus les défaites avec l’espoir que le match suivant sera meilleur. Et cela ne peut pas se terminer ainsi pour Patrice Bernier. Le capitaine mérite beaucoup mieux.

S’il fallait désigner un objectif à cette dernière série de matchs, en voilà un tout trouvé : offrir une sortie digne de ce nom à cet homme.