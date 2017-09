Nikita Scherbak : les partisans pessimistes

La vaste majorité des partisans des Canadiens de Montréal sont pessimistes au sujet de Nikita Scherbak, révèle notre sondage maison.

À la question «Croyez-vous que Nikita Scherbak connaîtra une belle carrière dans la LNH?», 82,63% des gens ont répondu non.

Plus de 3100 votes ont été enregistrés sur notre site Internet.

Le Russe a d’ailleurs été rappelé jeudi. Avec deux matchs en deux soirs vendredi et samedi, l'entraîneur Claude Julien devrait offrir au jeune attaquant au moins une autre occasion de se faire valoir.

En deux matchs préparatoires, Scherbak n'a récolté aucun point et a présenté un différentiel de -1.

Après avoir été cédé au Rocket plus tôt cette semaine, Scherbak avait déclaré qu’il reconnaissait ne pas avoir connu un bon camp d’entraînement.

«J’aurais pu connaître un meilleur camp et je sais que les entraîneurs s’attendaient à un rendement supérieur de ma part, avait-il souligné. Je dois maintenant me recentrer afin de me mettre au travail.»