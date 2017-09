Marc Bergevin ne doute pas de sa défensive

Le directeur-général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, a dû remodeler la défensive de l’équipe au cours de l’été et malgré des résultats mitigés depuis le début du présent camp d’entraînement, il ne doute pas de ses choix.

Bergevin était de passage à «Dave Morissette en direct», jeudi soir, à TVA Sports.

Au lendemain d’une sixième défaite de suite du Tricolore en matchs préparatoires, l’homme de hockey a réitéré sa confiance envers le groupe de défenseurs qu’il a assemblé au cours des derniers mois.

«Si nos joueurs exécutent le système de Claude (Julien) comme il le demande, selon ses exigences, on a une meilleure défensive, a-t-il assuré. Si tu regardes les joueurs qui ont quitté en défensive et les joueurs qu'on a amenés, au pire, on est pareils, mais je crois qu'on est un peu meilleurs.»

Malgré son grand respect pour Andrei Markov, parti évoluer en Russie, Bergevin estime que l’ancien numéro 79 se faisait vieillissant et allait devoir être remplacé tôt ou tard, même s’il aurait préféré conserver ses services. Il a aussi estimé que Karl Alzner, embauché à fort prix le 1er juillet, représente une amélioration par rapport à Alexei Emelin, parti lors du repêchage d’expansion. Il croit également que le nouveau venu David Schlemko a ce qu’il faut pour remplacer Nathan Beaulieu, échangé aux Sabres de Buffalo à la fin juin.

«Je ne vois pas la grosse perte, a-t-il ajouté. On n'a pas perdu un joueur de 21 ans à son apogée lors de l’expansion. Si on joue notre système comme on doit le jouer (...) je pense qu'on va être corrects.»

Pas de panique

Cela dit, le Tricolore connaît un camp qui ne peut pas être des plus satisfaisants. Mais Marc Bergevin refuse d’appuyer sur le bouton panique.

«C'est certain qu’on veut remporter tous nos matchs, mais le but principal des matchs préparatoires est de préparer l'équipe, a-t-il observé. Nos trios, notre défensive, notre système de jeu... Claude est arrivé en février dernier et n'a pas trop fait de changements. Mais depuis le début du camp, Claude a fait beaucoup de changements. Souvent des petites choses, mais ce sont des habitudes à prendre sur la patinoire. On veut gagner, mais à la fin de la journée, il faut évaluer les joueurs.»

«Je suis confiant que le 5 octobre à Buffalo, Claude et les instructeurs auront une équipe prête à commencer la saison», a assuré l’homme de hockey.

Des déceptions

Certains joueurs qui devraient franchir un palier dans leur développement ne semblent toutefois pas parvenir à le faire depuis le début du camp. Marc Bergevin l’a remarqué comme tout le monde, une situation qu’il a qualifiée de «dommage».

Il a cependant préféré mentionner deux joueurs qui font bien, en l’occurrence l’attaquant Charles Hudon et le défenseur Victor Mete.

«Charles, il a passé une autre étape dans son jeu, et il y un jeune Mete qui joue très bien», a souligné le directeur-général.

«Après une partie, on a bien aimé sa performance (à Mete), et on lui en a donné une autre, puis une autre. On est rendus avec deux matchs à jouer et il va jouer demain», a-t-il révélé.

«Éventuellement, on va prendre une décision à cause des neuf parties et tout ça, mais on n’est pas rendus là encore, a-t-il poursuivi. On y va au jour le jour avec lui.»

Galchenyuk «se cherche»

L’attaquant Alex Galchenyuk est le premier joueur que Bergevin a repêché à titre de DG du club. C’est un joueur qu’il connaît bien et en lequel il croit encore beaucoup. Mais Galchenyuk, malgré son talent, a connu un rendement en dents de scie, globalement, depuis ses débuts avec le Tricolore en 2013.

«C’est un jeune qui se cherche encore, a-t-il admis. Qui a eu de très bonnes périodes, d'autres plus difficiles. (...) On dirait que depuis sa blessure (de décembre dernier), il n’a pas retrouvé sa "game". Il travaille, je sais qu'il veut avoir du succès, tourner la page. Mais en ce moment, il se cherche.»

Bergevin croit que les deux derniers matchs du calendrier préparatoire seront autant d’occasions pour le joueur de 23 ans de retrouver son aplomb.

La décision la plus difficile

Marc Bergevin a également confirmé que sa décision de remercier l’entraîneur Michel Therrien, en février dernier, a été des plus ardues à prendre.

«C’est difficile d'échanger un joueur, mais il s’en va dans une autre équipe, quelqu'un l'attend, a-t-il expliqué. Dans le cas de Michel, je ne l'envoie pas ailleurs. Je mets fin à son emploi, c'est difficile. Et Michel est une bonne personne, une bonne tête de hockey. C'était la décision la plus difficile.»

Il se félicite cependant de l’acquisition de Jonathan Drouin, dont il apprécie les performances au centre jusqu’ici.

«On parle d'un Québécois de 22 ans qui adore Montréal, qui veut jouer à Montréal. Pour les bonnes raisons.»