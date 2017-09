Manon Rhéaume a le hockey féminin à cœur

Un peu plus de 25 ans après avoir marqué l’histoire, non seulement du hockey féminin, mais aussi du hockey en général, en devenant la première femme à jouer dans un match de la LNH, Manon Rhéaume continue de s’impliquer auprès du sport qui l’a rendue célèbre.

Elle agira cette fois à titre d’ambassadrice pour la rencontre préparatoire entre les équipes nationales féminines du Canada et des États-Unis, le 22 octobre prochain, au Centre Vidéotron.

L’ancienne gardienne de but, native de Lac-Beauport, mais résidant aujourd’hui dans la région de Detroit, n’a d’ailleurs pas hésité à accepter l’offre du comité organisateur de l’événement.

«C’est certain que ça m’intéresse, le hockey féminin. J’ai suivi les équipes canadiennes et américaines dans les dernières années et c’est le fun de voir la rivalité qui existe toujours. C’était comme ça quand j’ai joué et ça n’a jamais arrêté. Chaque partie entre ces deux équipes offre un bon spectacle», a-t-elle raconté, jeudi, lors d’un point de presse tenu au Pavillon de la Jeunesse.

Rhéaume est d’ailleurs bien placée pour reconnaître le chemin parcouru par le hockey féminin au cours des dernières années.

«Quand j’ai commencé, j’étais la seule fille à jouer. Je devais jouer avec les garçons et je n’avais pas beaucoup d’options. Aujourd’hui, les filles peuvent jouer avec les filles, et il y a aura même un Championnat national des moins de 18 ans ici.

«D’ailleurs, juste le processus d’évaluation qui mène à la formation des équipes nationales démontre la progression. En 1998 [pour les Jeux olympiques de Nagano], ils prenaient les filles qui jouaient et les invitaient au camp d’entraînement! C’est incroyable de voir la différence», note celle qui dirige une équipe féminine des 12 ans et moins pour le programme Little Caesars, à Detroit.

Objectif: 10 000 billets

D’ailleurs, l’organisation de la rencontre Canada–États-Unis espère attirer 10 000 personnes à la rencontre du 22 octobre à l’amphithéâtre de Québec. Jusqu’à présent, un peu plus de 8000 billets ont été vendus.

«Si Ottawa a réussi à attirer 15 000 personnes pour un match Canada contre États-Unis, il y a quelques années, je ne vois pas pourquoi Québec, ville de hockey, ne pourrait pas recevoir 10 000 personnes», note le président du comité organisateur du match, mais également du Championnat national des moins de 18 ans, Camille Bernier.

Ce tournoi national se tiendra du 1er au 5 novembre au Pavillon de la Jeunesse.