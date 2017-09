Les Twins muselés par Carlos Carrasco

Carlos Carrasco a connu une excellente sortie pour permettre aux Indians de défaire les Twins du Minnesota par la marque de 5-2, jeudi après-midi, à Cleveland.

Maintenant assurés de participer au match éliminatoire de la Ligue américaine, mardi prochain, les Twins ont ainsi pu avoir un avant-goût de ce qu'est un affrontement contre un lanceur de premier plan.

Carrasco (18-6) a limité l’attaque des Twins à six coups sûrs et un but sur balles en huit manches et un tiers de travail. Il a de plus retiré 14 frappeurs sur des prises.

Mitch Garver et Niko Goodrum ont notamment été éventés à leurs trois premières présences au bâton.

Garver s’est toutefois repris en neuvième manche avec un triple bon pour deux points. Les visiteurs n’ont toutefois pas été en mesure de compléter la remontée.

Santana lancera le match éliminatoire

Ervin Santana a pour sa part obtenu le départ pour les Twins et il a également bien fait, en cinq manches sur la butte. Le Dominicain a permis quatre claques en lieu sûr, sans céder de point.

Si la sortie de Santana fut écourtée, c’est que les Twins ont parallèlement annoncé que celui-ci sera le lanceur partant dans le fameux match éliminatoire de la Ligue américaine. D’ici là, la formation du Minnesota disputera une dernière série de saison régulière contre les Tigers de Detroit, à compter de vendredi.

Signe que Santana pourrait avoir beaucoup de travail mardi prochain, la relève n’est pas parvenue à maintenir le rythme dans ce match contre les Indians, jeudi. Trevor Hildenberger (3-3) et Alan Busenitz ont successivement concédé des longues balles de deux points à Jason Kipnis et Roberto Perez. Nik Turley a finalement effectué un tir au goût de Jay Bruce lors du huitième tour au bâton, et ce dernier a expédié la balle dans les gradins pour une 35e fois, cette saison.

Définitivement, Santana aura besoin d'être en forme...