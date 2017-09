Les Remparts affrontent une «équipe affamée»

Les Remparts de Québec seront les hôtes des Cataractes de Shawinigan, vendredi soir, au Centre Vidéotron, à l’occasion de leur 21e match d’ouverture locale depuis la renaissance de cette concession en 1997-1998.

Invaincus à leurs deux premiers matchs, les Diables rouges croiseront le fer avec un rival qui sera en quête d’une première victoire cette saison.

«On s’attend à affronter une équipe affamée. Dan Renaud (son ancien adjoint) sera à la recherche de sa première victoire et son club sera sûrement bien préparé. Comme nous d’ailleurs!» a mentionné l’entraîneur en chef des Québécois, Philippe Boucher.

Les «Cats» manœuvreront toutefois sans les services essentiels du défenseur Samuel Girard, toujours actif au camp des Predators de Nashville et de l’attaquant de 20 ans Brandon Gignac, qui tente de se tailler un poste au sein du club-école des Devils du New Jersey.

Soirée découverte

Hormis pour les quelques centaines d’amateurs qui furent témoins de matchs préparatoires à L’Ancienne-Lorette et Pont-Rouge, ce sera la première occasion pour les partisans de l’équipe de voir la mouture 2017-2018 des Diables rouges.

«Nous avons un bon mix pour nos partisans avec des vétérans et ils apprendront à connaître les (Pierrick) Dubé, les (Tomas) Dajcar et quelques autres. J’espère que nous leur offrirons du bon hockey et une équipe avec une éthique de travail irréprochable.

«Si nous pouvons sortir en force comme nous l’avons fait sur la route (à Saguenay et Baie-Comeau), je crois que les gens de Québec vont apprécier et ils seront fiers de leur équipe.»

Dubé excité et nerveux

Même s’il a obtenu le privilège de disputer le premier match de la saison 2017-2018 à Saguenay vendredi dernier, Pierrick Dubé vivra une soirée «très spéciale».

«Je réside à Québec et j’ai eu l’occasion de voir jouer les Remparts plusieurs fois au Centre Vidéotron. Ce sera différent de vivre ça sur la patinoire. Je suis très excité et je ressens une bonne nervosité. Si ce n’était pas le cas, ça ne serait pas normal!», plaide l’attaquant de 16 ans et choix de première ronde des Diables rouges en juin dernier.

L'ancien du Blizzard du SSF a dû couper court à son entrevue avec les représentants de la presse écrite parce qu’il retardait le début d’une réunion d’équipe depuis cinq minutes!

Mine de rien, les Remparts n’avaient pas amorcé une saison régulière en remportant leurs deux premières parties depuis la campagne 2012-2013. Cette saison-là, les Diables rouges avaient gagné leurs sept premiers duels avant d’être freinés (2-4) par l’Armada de Blainville-Boisbriand le 7 octobre.

Sous le règne de Philippe Boucher, Québec avait écopé trois défaites pour amorcer la saison 2013-2014, deux revers en 2014-2015, compilé une fiche de 1-1 en 2015-2016 et 2016-2017.

Tam s'envolera bientôt

En récupération d’une intervention chirurgicale à l’épaule, l’ancien capitaine des Diables rouges Mikaël Tam s’est à nouveau exercé avec les Remparts cette semaine. Tam s’envolera d’ici quelques jours vers la Chine, où il s’alignera pour les Red Stars de Kunlun. Cette formation de la KHL est dirigée par l’entraîneur canadien Mike Keenan.

«Ma période de récupération de six mois se terminera le 10 octobre et j’attends le feu vert du médecin pour rejoindre ma nouvelle équipe où la majorité des joueurs sont des Nord-Américains», a précisé le défenseur de 26 ans qui a traîné son baluchon à travers la Ligue américaine, la East Coast League, la Central Hockey League et la Norvège depuis ses débuts professionnels en 2012-2013.

Après 15 matchs, Kunlun arbore une fiche de 8-7.

«Quand l’opportunité de jouer dans la KHL se présente, tu ne peux la refuser. Je vais y aller pour faire mon petit job et démontrer que j’ai ma place dans cette ligue», affirme Tam.