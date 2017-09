Les frères Rioux : 6 pieds 10 pouces et 6 pieds 9 pouces à 11 et 14 ans!

Publié aujourd'hui à 17h29

Mis à jouraujourd'hui à 17h36

Deux jeunes joueurs de basketball rêvent de se rendre jusqu'à la NBA et ils ont un atout de taille : ils sont très grands.

Olivier et Émile Rioux mesurent 6 pieds 10 pouces et 6 pieds 9 pouces. Et attention, les deux frères ne sont âgés que de 11 et 14 ans respectivement.

J’ai rencontré ceux qu'on surnomme «Les géants Rioux». Voyez mon reportage dans la vidéo ci-dessus.

Les deux frères font partie des Tornades de Longueuil, un programme de basketball civil qui comporte au moins trois à quatre entraînements par semaine.

Bien sûr, leur rêve serait de se rendre chez les pros, idéalement dans la NBA.