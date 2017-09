Les Astros écrasent les Red Sox

Carlos Correa et Marwin Gonzalez ont chacun produit trois points dans la victoire de 12-2 des Astros de Houston face aux Red Sox, jeudi soir, à Boston.

Correa a frappé son 24e circuit de la saison, en septième manche, bon pour deux points. Il a également claqué un double productif, en quatrième.

Pour sa part, Gonzalez a permis aux visiteurs d’inscrire trois points dès la première manche grâce à un double.

Alex Bregman et Brian McCann ont tous deux cogné la longue balle dans la victoire des Astros, pour qui il s’agit d’un troisième gain consécutif.

Du côté des Red Sox, Mitch Moreland s’est signalé en deuxième manche en frappant son 22e circuit de la saison.

Brad Peacock (13-2) a obtenu la victoire. Le partant des Astros a accordé deux points et quatre coups sûrs en cinq manches.

La défaite est allée au dossier d’Eduardo Rodriguez (6-7) qui a concédé cinq points et six coups sûrs en une manche et deux tiers.

