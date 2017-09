Laval s’attend à une meilleure opposition de McGill

Malgré une victoire de 50-14 en début de saison face aux Redmen de McGill, le Rouge et Or de l’Université Laval estime qu’il peut offrir une meilleure performance, dimanche, à l’occasion du match retour qui sera présenté au PEPS.

«Malgré un pointage satisfaisant, nous sommes restés sur notre faim après le match à McGill, a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin. Le premier quart n’avait pas été à notre goût tout comme le processus. Nous aurons besoin d’un bon départ et d’une bonne préparation. On devra être plus intense que lors du premier match et offrir des couvertures plus étanches parce que McGill avait exploité le côté court du terrain.»

Dans une défaite de 16-3 face aux Carabins de l’Université de Montréal, vendredi dernier, les Redmen ont offert une solide opposition.

«Ils ont montré beaucoup de caractère en revenant en force après un match difficile contre Concordia malgré quelques blessés importants, a souligné le pilote lavallois. Ils ont connu du succès par la passe. Contre Concordia, ils ont commis erreur après erreur en partant et ça devient difficile de récupérer. Ils ont une bien meilleure équipe que ce qu’ils avaient montré.»

Mieux préparés

Edward Godin souhaite que la défensive contre la course soit moins généreuse que lors du dernier match face aux Stingers.

«On s’est fait trop courir dessus contre les Stingers et on doit améliorer cette facette, a expliqué l’ailier défensif de 5e année. Le ballon sort super rapidement des mains du quart-arrière, comme on a pu le voir lors du premier match à McGill, et on devra se rendre au quart tout en prenant l’habitude de lever les bras. C’est aussi bon qu’un sac. On connaît mieux les Redmen et on va être mieux préparé mentalement et physiquement.»

Meilleur effort

Qui sont les vrais Redmen ? Ceux qui ont offert une bonne opposition aux Carabins ou ceux qui ont été pulvérisés par les Stingers au pointage de 68-16 ?

«Les vrais Redmen, ce sont ceux qui exécutent, a résumé l’entraîneur-chef Ronald Hilaire. Des deux côtés du ballon, nous avons eu l’effort souhaité contre Montréal alors que tout allait mal contre Concordia qui a capitalisé sur nos erreurs. La défaite contre les Stingers a été un cadeau caché. Les gars ont réalisé qu’ils doivent travailler fort chaque semaine pour espérer gagner.

«Si on peut garder la même production défensive et bien exécuter en offensive, on va se donner des chances de sortir avec la victoire, ajoute Hilaire. On a gagné 460 verges contre Montréal et ce n’est pas normal de terminer avec seulement trois points. On doit terminer nos séries et limiter les punitions.»