L'AC Milan se fait peur en Ligue Europa

L'AC Milan s'est fait très peur mais a fini par s'imposer 3-2 face aux Croates de Rijeka jeudi lors de la 2e journée d'Europa League, ce qui ne suffira pas à faire baisser la pression autour de son entraîneur Vincenzo Montella.

L'argent investi et les ambitions retrouvées rendent impatients et l'atmosphère est déjà assez lourde à Milan, où la 6e place des rossoneri en Serie A est jugée insuffisante.

Montella, qui a pour objectif d'amener ses hommes à l'une des quatre premières places qualificatives pour la Ligue des Champions est donc déjà sous pression et le nom de Carlo Ancelotti a circulé toute la journée en Italie, avant même qu'il soit officiellement remercié par le Bayern Munich.

Alors quand son équipe, qui menait très tranquillement 2-0 après le joli but d'Andre Silva (14e) et celui, plus heureux, de Musacchio (53e), s'est fait rejoindre par des Croates pourtant quasi-inoffensifs, l'ancien grand attaquant italien a dû vraiment trembler.

Montella a d'abord vu Bonucci, sa recrue-star de l'été en grande difficulté actuellement, commettre une nouvelle erreur, pas rattrapée par le gardien Donnarumma qui laissait Acosty ramener Rijeka à 2-1 (84e).

Puis une nouvelle erreur individuelle, de Romagnoli cette fois, offrait un penalty aux Croates, transformé par Elez (89e).

San Siro a alors commencé à vraiment siffler, et les oreilles de Montella avec. Mais c'est le jeune Patrick Cutrone, 19 ans et formé au club, qui a sauvé les meubles en marquant à la troisième minute du temps additionnel le but du 3-2.

Dans une équipe renforcée cet été pour 200 millions d'euros, Cutrone, qui n'a pas coûté un centime au Milan, a marqué un but qui vaut cher: la première place du groupe D avec six points en deux matches et, peut-être, un peu de tranquillité pour Montella.

«On a baissé la garde. On a totalement géré ce match à part ces 10 minutes. On se prépare au mieux, c'est juste un problème de concentration. Mais l'important était de gagner», a résumé le jeune sauveur.