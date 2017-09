Coupe des Présidents : les Américains aux commandes

Les Américains ont pris les devants 3,5 à 1,5 face à l’équipe internationale, jeudi, au terme de la première journée de la 12e édition de la Coupe des Présidents, qui est présentée au Club de golf Liberty National, au New Jersey.

Malgré les conditions difficiles en raison des vents persistants, la formation des États-Unis a entrepris l’épreuve en force, gagnant les trois premiers matchs de la journée.

Justin Thomas et Rickie Fowler l’ont d’abord emporté 6 et 4 devant Charl Schwartzel et Hideki Matsuyama. Les choses ont tourné en faveur des Américains à partir troisième trou, où Fowler a réussi l’oiselet.

«Ça nous a certainement donné le momentum. Et nous avons joué du très bon golf par la suite également», a indiqué Thomas en entrevue avec le site officiel de la PGA.

Dustin Johnson et Matt Kuchar ont poursuivi le travail de leurs compatriotes en disposant de Jhonattan Vegas et d’Adam Scott par un coup.

«Avec des coups en alternance dans ce type de conditions, de ne pas faire de boguey et de réussir à gagner c’est assez formidable. Car ils nous ont livré toute une bataille. Ils ont joué du très bon golf, mais j’avais un excellent partenaire», a lancé Kuchar.

Par la suite, Jordan Spieth et Patrick Reed ont creusé l’avance de leur équipe en battant Emiliano Grillo et Si Woo Kim par la marque de 5 et 4.

«À part au 11e trou, nous avons eu une journée assez ennuyante mais c’est exactement ce dont nous avions besoin. Il y a juste deux coups que nous n’aurions pas dû faire aujourd’hui», a commenté Spieth.

Le dernier affrontement, qui opposait les Américains Phil Mickelson et Kevin Kisner à Marc Leishman et Jason Day, n’a pas fait de vainqueurs.

Louis Oosthuizen et Branden Grace ont remporté le seul match de l’équipe internationale, en s’imposant 3 et 1 devant Daniel Berger et Brooks Koepka.

L'équipe des États-Unis n’a pas subi la défaite à la Coupe des Présidents depuis 1998.