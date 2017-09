Les Sénateurs d’Ottawa ont soumis le nom du gardien Andrew Hammond au ballottage, jeudi.

S’il n’est pas réclamé, le portier de 29 ans se rapportera aux Senators de Binghamton, dans la Ligue américaine.

L’athlète originaire de la Colombie-Britannique a pris part à cinq rencontres avec les Sénateurs au cours de la dernière campagne, montrant une fiche de 0-2, une moyenne de buts alloués de 4,08 et un taux d’efficacité de ,837.

Hammond avait marqué les esprits à sa première campagne dans la Ligue nationale, lors de la saison 2014-15, revendiquant un dossier de 20-1-1 et un taux d’efficacité de ,941.

Ailleurs dans la LNH, notons que les Rangers de New York ont soumis le nom de l'attaquant Matt Puempel au ballottage. Acquis des Sénateurs l'an dernier, Puempel a disputé 27 matchs avec les Blue Shirts la saison dernière, récoltant six buts et trois aides.