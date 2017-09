Un deuxième championnat de section consécutif pour les Cubs

Les Cubs de Chicago ont raflé le titre de la section Centrale de la Nationale en défaisant les Cardinals par la marque de 5-1, mercredi à St. Louis.

Il s’agit d’un deuxième titre consécutif pour les plus récents vainqueurs de la Série mondiale.

Les visiteurs ont inscrit tous leurs points lors de la septième manche. Addison Russell a amorcé le travail avec sa 12e longue balle de la campagne pour produire les trois premiers points des Cubs.

Des doubles de Jason Heyward et de Tommy La Stella ont été à l’origine des deux autres points.

Paul DeJong a permis à Jedd Gyorko de croiser le marbre lors de la deuxième manche, pour les Cardinals.

John Lackey (12-11) a bien fait, ne permettant qu’un point, deux coups sûrs et autant de buts sur balles en six manches de travail pour mériter la victoire.

Michael Wacha (12-0) a pour sa part permis cinq points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en six manches au monticule.