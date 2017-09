Tiger Woods ouvre la porte à la retraite

Tiger Woods, toujours en convalescence après son opération au dos en avril, s'est dit «ravi» d'être capitaine adjoint des États-Unis à la Coupe des Présidents, tout en avouant être dans l'inconnu concernant son avenir.

«Je suis ravi d'être ici avec tous ces jeunes et notre capitaine. J'ai joué la Coupe Ryder et la Coupe des Présidents avec tout le monde. Nous allons avoir beaucoup de plaisir cette semaine», a affirmé l'homme aux 14 victoires en Grand Chelem, privé de la compétition depuis sa 4e opération au dos en avril.

Revenant sur sa convalescence, le «Tigre» a avoué «ne pas savoir ce que sera son avenir». Questionné à savoir s'il avait envisagé un scénario dans lequel il ne jouait plus jamais au golf de façon compétitive, Woods a répondu : «Oui, absolument.»

Tiger Woods admits his career in golf may be over �� pic.twitter.com/VHv39I5pru — ESPN UK (@ESPNUK) 27 septembre 2017

«Chaque chose en son temps. Je vais d'abord me préoccuper de ma santé afin d'être sûr de ne plus avoir de douleurs. Ensuite, j'attendrai ce qui me dira mon chirurgien», a expliqué l'homme aux 79 victoires sur le circuit américain PGA.

«Je m'entraîne, je deviens plus fort, mais je n'ai pas encore travaillé les muscles qui servent à faire du golf», a ajouté Tiger Woods.

Éloigné des parcours pendant quinze mois entre 2015 et 2016 à cause de son dos, il avait tenté un retour sur le circuit professionnel fin 2016-début 201, mais avait dû mettre fin à sa saison après seulement deux compétitions en raison de nouvelles douleurs au dos.

«La douleur a disparu, mais je ne sais pas comment mon corps réagira parce que je n'ai pas encore tapé dans une belle de golf. Alors, cela va prendre du temps et il faut être patient», a conclu Woods, assistant du capitaine Steve Stricker, en compagnie de trois autres adjoints, Fred Couples, Davis Love et Jim Furyk.

Le 21 mai, Tiger Woods, âgé de 41 ans, avait été retrouvé endormi au volant de sa voiture, moteur et phares allumés, sur le bas-côté d'une route menant à Jupiter, où il vit. Il avait cinq molécules médicamenteuses, destinées à combattre la douleur, dans le sang.

Tension raciale aux États-Unis

Tiger Woods espère par ailleurs que les «choses vont s'arranger» après la polémique raciale provoquée par le président Donald Trump en accusant les sportifs de déshonorer l'Amérique par leurs prises de position contre son administration.

«Il y a actuellement une agitation politique ou raciale, comme ce fut le cas par le passé. Alors, espérons que les choses vont s'arranger. Parce que nous pouvons progresser en tant que nation et en étant soudés, pas seulement pour le proche avenir, mais de manière permanente», a affirmé Woods en conférence de presse avant le début de la Coupe des Présidents entre les États-Unis et le reste du monde, à Jersey City, dans le New Jersey.

Le capitaine Steve Stricker a exclu toute manifestation lors de l'hymne américain à l'instar des joueurs du football américain qui ont mis un genou à terre en signe de protestation.

«Il existe des injustices dans notre pays et nous devrions tout faire pour les éliminer. Mais, cette semaine, je suis juste fier de représenter les États-Unis, de jouer pour mon pays et pour mes coéquipiers et participer à un grand événement», a dit Phil Mickelson, vainqueur de cinq titres majeurs, en résumant le sentiment général des joueurs américains.