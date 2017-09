Real Madrid: Raphaël Varane prolonge jusqu'en 2022

Le défenseur français Raphaël Varane de 24 ans a prolongé son contrat au Real Madrid pour deux saisons supplémentaires, jusqu'en 2022, a annoncé le club madrilène, engagé dans une vague de consolidation de son équipe double championne d'Europe en titre.

Après le latéral brésilien Marcelo (2022), le meneur de jeu espagnol Isco (2022), le latéral espagnol Dani Carvajal (2022), l'attaquant français Karim Benzema (2021) et le milieu défensif espagnol Marcos Llorente (2021), c'est au tour de Varane de prolonger son bail à Madrid.

«Le Real Madrid CF et Varane se sont mis d'accord sur une prolongation du contrat du joueur, qui est désormais lié avec le club jusqu'au 30 juin 2022», a écrit le Real dans un communiqué.

Cette prolongation de contrat confirme l'enracinement de Varane à Madrid malgré quelques doutes survenus au printemps 2016, où le défenseur international français (37 sélections) avait déclaré à l'AFP vouloir «passer un cap».

Mais depuis, le Real a laissé partir cet été le défenseur portugais Pepe (34 ans), principal concurrent de Varane. Et ce dernier s'est installé en charnière centrale au sein de l'équipe entraînée par Zinédine Zidane, aux côtés du capitaine Sergio Ramos.

Record en Ligue des champions

Arrivé au Real en 2011 en provenance de Lens et sur l'insistance de Zidane, alors membre de la direction, le natif de Lille a rapidement impressionné le monde du football espagnol par sa vitesse, sa sérénité et son sens du placement.

Mais sa progression a été freinée par la concurrence avec Pepe et par plusieurs blessures: une fracture à un ménisque du genou droit en 2013, qui lui a valu plusieurs mois d'absence, et une blessure musculaire à une cuisse en mai 2016 qui l'a privé de l'Euro à domicile en France.

En six saisons avec le Real, le défenseur a remporté trois Ligues des champions (2014, 2016, 2017), au point de codétenir le record de victoires dans cette compétition pour un joueur français avec Raymond Kopa et Karim Benzema. Varane compte aussi à son palmarès deux Championnats d'Espagne (2012, 2017) et une Coupe du Roi (2014), pour un total de 13 trophées remportés avec le Real.

La prolongation de Varane s'inscrit dans une vague de renouvellement de contrats engagée depuis mi-septembre par le club madrilène, désireux de bétonner un effectif qui a donné entière satisfaction.

Le président du Real Florentino Pérez a aussi fait une priorité de la prolongation de son entraîneur Zinédine Zidane, dont le contrat court jusqu'en 2018. Le technicien français a réaffirmé ces derniers jours qu'un accord avait d'ores et déjà été trouvé entre les deux parties, signe que sa prolongation pourrait être annoncée prochainement.