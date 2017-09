«On est dans une situation difficile» - Mauro Biello

Tout le monde sait que l’Impact de Montréal s’accroche à de bien minces espoirs de participer aux séries éliminatoires. Il n’y a personne au sein du club qui vit dans un monde où les licornes existent.

«On sait qu’on est dans une situation difficile, mais on sait qu’avec des victoires, on peut se remettre dans une bonne position », assure cependant Mauro Biello.

«On sait qu’on va avoir besoin d’un peu d’aide, mais ce qu’on peut contrôler, c’est les matchs devant nous», a ajouté l’entraîneur-chef.

«C’est une situation désespérée et nous devons aller chercher les trois points à chaque match», a pour sa part mentionné Kyle Fisher.

L’Impact est aux trousses des Red Bulls de New York, qui occupent le 6e rang dans l’Est avec 42 points, trois de plus que le Bleu-blanc-noir.

Les «Taureaux» sont aussi en action ce mercredi soir. Ils reçoivent le D.C. United, qui n’est pas une menace à l’étranger.

Mauro Biello a refusé de dire combien de points l’Impact devra amasser pour jouer au moins un match de plus à la fin d’octobre.

«C’est difficile de donner un chiffre sur le nombre de points qu’on doit amasser. Il faut qu’on gagne et qu’on ait un peu d’aide.

«On va voir comment New York va réagir et tout peut arriver. Si on est capable de mettre de la pression sur l’équipe devant nous, ça peut nous aider.»

Ne pas calculer

Le calendrier des «Taureaux» semble être un peu plus facile que celui de l’Impact. Les hommes de Jesse Marsch ont un match en main sur ceux de Biello.

«On regarde leur calendrier, mais on ne veut pas se mettre dans une situation où on va tout calculer», a insisté Biello.

N’empêche qu’avec un match ce soir et un autre samedi, le portrait de la situation sera assez clair pour l’Impact samedi soir.

«Il va rester juste deux matchs après ça. On va savoir ce qui en est, la confiance est encore là», a assuré Anthony Jackson-Hamel.

«Si on regarde le tableau, il y a encore une équipe qu’on peut rattraper, tout est possible.»

Kyle Fisher préfère ne pas se préoccuper des autres formations.

«Il n’en tient qu’à nous, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes sans nous demander ce que les autres équipes doivent faire.»

L'Impact accueille le New York City FC (NYCFC) mercredi soir, à l'antenne de TVA Sports.