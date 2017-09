Nico Hischier se met en évidence

Nico Hischier a récolté trois points pour permettre aux Devils du New Jersey de vaincre les Capitals au compte de 4-1, mercredi à Washington.

Le premier choix lors du plus récent repêchage de la Ligue nationale a inscrit son troisième but du calendrier préparatoire tôt dans la rencontre, avant de participer aux réussites de Will Butcher et de Drew Stafford.

Jimmy Hayes a également touché la cible pour les Devils, qui ont inscrit leurs quatre buts lors du premier tiers de la partie.

Tyler Graovac a assuré la réplique, pour les favoris de la foule.

Corey Schneider a fait face à 23 tirs dans la rencontre, et il en a repoussé 22. De l’autre côté, Braden Holtby a cédé quatre fois sur 33 lancers.