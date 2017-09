Mauro Biello commente les rumeurs de congédiement

Mauro Biello a été appelé à commenter les rumeurs de congédiement à son endroit, mercredi, après la défaite de 1-0 face au New York City FC.

L’entraîneur n’a pas essayé d’éviter le sujet.

«Ça fait partie du métier. À la fin, je contrôle seulement ce que je peux faire avec l’équipe. Les autres choses sont des distractions. Je me concentre sur ce que je dois faire, a-t-il indiqué au cours de son point de presse. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Malheureusement, des choses comme celle-là sortent. Je ne peux rien y faire, a-t-il poursuivi. Tout ce que je peux faire, c’est mettre l’équipe dans les meilleures conditions pour performer.»

Plus tôt dans la journée, un journaliste couvrant les activités du New York City FC, Glenn Crooks, affirmait que Biello serait remplacé par l’ancien défenseur italien du Bleu-Blanc-Noir et actuellement entraîneur-chef du Miami FC dans la NASL, Alessandro Nesta, la saison prochaine.

Nesta avait disputé 21 rencontres avec l’Impact en 2012 et en 2013, après avoir connu une carrière fructueuse de près de deux décennies en Serie A italienne avec la Lazio de Rome et l’AC Milan.

Il a également pris part à 78 matchs avec la formation nationale italienne, remportant la Coupe du monde de 2006.