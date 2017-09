Les Rockies consolident leur position

Les Rockies du Colorado ont fait un pas de plus vers une participation aux éliminatoires en défaisant les Marlins de Miami au compte de 15-9, mercredi au Coors Field.

Les vainqueurs occupent le deuxième rang des équipes repêchées qui prendront part au duel éliminatoire de la Ligue nationale.

Les favoris ont frappé un grand coup dès la deuxième manche, inscrivant les six premiers points de la rencontre. Ian Desmond a ouvert le bal en frappant sa septième longue balle de la saison, alors que deux coéquipiers se trouvaient déjà sur les sentiers.

Le partant des Marlins Adam Conley (7-8) a d’ailleurs écopé, alors qu’il a permis les six points en vertu de trois coups sûrs et trois buts sur balles, en seulement une manche et un tiers de travail.

Desmond a terminé sa journée de travail avec deux coups sûrs et quatre points produits, tout comme son coéquipier à l’arrêt-court Trevor Story. Charlie Blackmon a également eu son mot à dire dans la victoire, plaçant trois fois la balle en lieu sûr pour être à l’origine de trois points.

Carlos Gonzalez et Raimel Tapia ont tous deux permis à deux coéquipiers de croiser le marbre lors du sixième tour au bâton, qui s’est terminé par une récolte de trois points pour la formation qui évolue à Denver.

Les Marlins ne se sont pas laissé abattre par le début de match productif de leurs adversaires. Ils ont amorcé une remontée lors des deux dernières manches, qui s’est toutefois stoppée après six points.

A.J. Ellis a notamment expédié la balle dans les gradins pour ajouter deux points au tableau. Le receveur compte maintenant six circuits à sa fiche cette saison. Il a produit trois points dans le duel.

La victoire est allée au dossier de Jon Gray (10-4), qui a alloué trois points et six coups sûrs en six manches sur la butte.