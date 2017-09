Les Cubs doivent patienter un peu

Les Cubs de Chicago (88-69) ont échoué à décrocher le titre de la section Centrale de la Ligue nationale, mardi, au bout d’une défaite de 8-7 contre les Cardinals de St. Louis, mais ce n’est qu’une question de temps avant que la troupe du gérant Joe Maddon s’adjuge cet honneur pour une deuxième année de suite.

Avec cinq rencontres à disputer au calendrier régulier, les champions en titre de la Série mondiale n’ont besoin que d’une victoire à leur fiche ou d’une défaite des Brewers de Milwaukee (83-74) pour s’assurer de la première place de leur division, garante d’une place en éliminatoires.

Les Cards (82-75) sont pour leur part en mode survie, à deux matchs et demi des Rockies du Colorado (85-73) et du dernier billet disponible pour le match-suicide de la Nationale. Les Diamondbacks de l’Arizona se sont déjà assurés de la première position dans cette course.

Des circuits de Jason Heyward (bon pour trois points) et de Ben Zobrist (en solo) ont redonné espoir aux Cubs en huitième manche, mais le releveur Juan Nicasio a préservé la victoire des Cards en neuvième.

Les vainqueurs s’étaient prévalus d’une avance de trois points en première manche grâce à un circuit de Matt Carpenter, à un triple d’un point de Randal Grichuk et à cause d’une erreur de l’arrêt-court des Cubs Matt Freeman sur laquelle Dexter Fowler a pu marquer.



Lui aussi auteur d’un circuit, Tommy Pham a terminé la rencontre avec deux points produits sur deux coups sûrs pour les Cardinals.

Soirée à oublier pour les deux lanceurs partants. Jake Arrieta (14-10) a écopé de la défaite à sa fiche après avoir concédé trois points mérités sur six coups sûrs en trois manches de travail. Du côté des Cards, Carlos Martinez (2 points mérités, 4 buts sur balles) n’a pas hérité de la décision et la victoire est allée au dossier du releveur Zach Duke (1-1), auteur de trois retraits au bâton en une manche et deux tiers.