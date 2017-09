Le ton demeure positif

L’accumulation des défaites en matchs préparatoires ne semble toujours pas saboter le moral des troupes, même si le Canadien de Montréal affrontait mercredi soir un alignement qui n’avait absolument rien de celui d’une équipe de la Ligue nationale.

«Si la même chose arrive durant la saison, ce sera inquiétant », a concédé Claude Julien, qui se dit toutefois rassuré par la prestation des joueurs réguliers de l’équipe.

À l’instar de son patron qui a louangé le jeu de son trio, Jonathan Drouin semblait aussi encouragé par sa performance aux côtés de Max Pacioretty et Brendan Gallagher.

«Ça a bien été entre nous. Tout le monde sait à quel point Gallagher est un travailleur acharné, toujours prêt à aller devant le but. C’est la même chose avec Max, qui est un marqueur naturel. Plus le match progressait, plus on pouvait y aller avec des jeux au feeling sans même se voir sur la glace. On a obtenu de bonnes chances de marquer», a-t-il signalé.

Pour le jeune attaquant, pas question de se faire du mourant avec les résultats peu convaincants en ce début d’automne.

«Je ne pense pas qu’il faut s’inquiéter. On veut tous gagner un match, mais il y aurait de quoi s’inquiéter si on ne s’améliorait pas. Je ne pense pas qu’on est déclassé. On joue quand même très bien et on obtient nos chances. Il faut juste trouver une façon d’aller chercher une victoire pour commencer la saison du bon pied», a-t-il dit.

Pacioretty frustré

Sans faire tout un plat de la défaite, Max Pacioretty a néanmoins admis que la frustration commence à le gagner, même si les résultats des matchs préparatoires n’ont aucun impact sur la saison à venir.

«Je ne veux pas être trop négatif, mais la deuxième période a été très difficile. C’est comme si rien ne fonctionnait. On leur a rendu les choses trop faciles. Ils ont obtenu des tirs au but, des tirs déviés, des retours. C’est dû à leur travail, ils ont mieux travaillé que nous en deuxième.»

«En troisième, nous avons rebondi en jouant notre style. Tout n’est pas négatif, même si ça devient un peu frustrant parce qu’on ne souhaite pas perdre, que ce soit la saison ou la présaison. Il faut rester positifs et continuer de nous améliorer pour partir la saison du bon pied», a-t-il lancé.

Le capitaine a aussi sorti l’encensoir au sujet de Drouin.

«Notre trio a bien fonctionné. Jonathan a connu un bon match au centre et a joué de manière responsable. C’est un point sur lequel tout le monde se posait des questions, donc il y a du positif à tirer», a-t-il mentionné.